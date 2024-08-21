Yes She Can！歐巴馬全代會力挺賀錦麗　轟川普只會抱怨　

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▲歐巴馬登台前與同為演講者的妻子蜜雪兒擁抱。（圖／美聯社／達志影像）

美國民主黨在20日晚間於芝加哥舉行第二天的全國代表大會，黨內重量級人物也紛紛上台演說，展現對美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的支持。前總統歐巴馬（Barack Obama）壓軸登台發表了長達1小時的演講，力挺賀錦麗及其副手華茲，並批評共和黨總統候選人川普「只會抱怨」，要支持者動身去投票擊敗川普。在前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）發表完演說之後，歐巴馬隨後登台，首先回顧了與總統拜登長達16年的交情，並讚揚拜登的貢獻，「將被歷史銘記為在關鍵危機時刻捍衛民主的總統」。接著歐巴馬提到了拜登放棄尋求連任，與賀錦麗之間的「火炬已經傳遞」。他稱賀錦麗將是每天起來都為美國而戰的人，以此作為正式支持她作為民主黨總統候選人的演說開場白，「這將是一場戰鬥，而我們所有人都要為我們所信仰的美國而戰。」話鋒一轉，歐巴馬開始猛烈抨擊川普，「他就一直在抱怨自己的問題。源源不絕的怨言和不滿，現在實際情況更糟，因為他害怕輸給賀錦麗。」他直言「川普認為權力不過是達到目的的手段，他否決了一項有助於保護我們南部邊境的兩黨移民協議，因為他認為解決這個問題將破壞他的競選；他也不關心是否有女性失去生育自由，因為這不影響他的生活。」在歐巴馬提到川普時，台下隨即響起一片噓聲，此時歐巴馬立刻制止，並喊話「不要噓，去投票」，再度引起群眾歡呼。歐巴馬列舉了賀錦麗作為檢察官時期的政績，並向民主黨人承諾，賀錦麗將專注於你們的問題，不會只迎合選民並懲罰那些拒絕屈服的人，並稱「美國已準備好迎接『賀錦麗總統』新篇章」。歐巴馬在演說中強調，美國不必重演川普過去執政4年的混亂，而是需要真正關心民眾、會為改善薪水及工作條件挺身而出的領導人，而賀錦麗將會是這樣的總統。「沒錯，她做得到」（yes, she can）。歐巴馬全場不講大道理，而是搭配具有號召力的手勢，還重現了2008年的「yes,we can」熱潮，強調賀錦麗才是最適合坐進白宮大位的領導人。歐巴馬是美國第一位非裔總統，也是在今年民主黨全代會舉行的地點芝加哥發跡，在2008年挑戰白宮時，當時賀錦麗為歐巴馬上街募款，而在16年後，歐巴馬為賀錦麗壓軸助講。