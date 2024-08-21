熱爆！7-11冰棒「比買1送1便宜」、全家1支5折　哈根達斯買10送10

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▲7-11原價55元的嘎哩君剉冰棒特價25元，4.5折比買一送一還划算。（圖／記者黃韻文攝）

▲Niseko、百吉、森永同系列指定任選買2送1，百吉棒棒冰平均17元、布丁大雪糕平均20元。（圖／記者黃韻文攝）

▲HERSHEY’S巧克力雪糕原價89元，祭出第2件10元，約5.5折逼近半價。（圖／記者黃韻文攝）

▲全家買1支就5折，5款冰品至9月17日前半價。（圖／記者黃韻文攝）

▲同價位加10元多1件，原價59元的日本POLS雪糕，折後平均35元。（圖／記者黃韻文攝）

▲使用全盈+PAY支付，森永紅豆／重乳牛奶糖流心珍珠雪糕買一送一。（圖／記者黃韻文攝）

▲7-11推出冰品年度最優惠，哈根達斯任選買2送1、買10送10。（圖／業者提供）

▲7-11贈品可換手提保冰桶，全家可換摺疊收納箱或160元全家紅利金。（圖／記者黃韻文攝、業者提供）

全台熱翻天，高溫再飆36度以上，超商今（21）日起開跑冰品消暑優惠來救火。7-11指定冰棒「55元→25元」，單支4.5折比買一送一還便宜；全家便利商店則有冰棒1支5折、買一送一的好康。如果想奢侈一下，哈根達斯「買10送10」今起在7-11、全家兩大超商同步開賣，哪邊買比較省、贈品比較好，《NOWnews》整理重點一次看。7-11至9月3日前有單件特價系列，Niseko、百吉、森永同系列指定任選也有買2送1，等於是6.7折，◾Niseko北海道牛奶巧酥雪糕買2送1，原價40元、平均27元◾紅茶奶蓋雪糕買2送1，原價40元、平均27元◾百吉巧克脆皮大雪糕買2送1，原價30元、平均20元◾百吉布丁大雪糕買2送1，原價30元、平均20元◾百吉棒棒冰買2送1，原價25元、平均17元平時買不下手的高級冰棒，現在正是嘗鮮大好機會，全家冰品活動今（21）日換檔，買1支就享有5折好康，◾Lavelee芒果實感雪糕，原價59元、特價30元◾井村屋檸檬可樂冰棒，原價65元、特價33元◾不倒翁胡椒風味香草冰淇淋甜筒，原價79元、特價40元◾四葉至福北海道牛奶雪糕，原價99元、特價50元◾Niseko北海道蘋果／哈密瓜冰淇淋，原價119元、特價60元另有同價位加10元多1件，原價59元的日本POLS雪糕，折後平均35元；百吉棒棒冰折後是18元，比小七買2送1稍貴1元，不過全家有4種口味可選。此外，森永牛奶糖流心珍珠雪糕買一送一，平均23元，限用全盈+PAY支付。若是想大口吃哈根達斯，今（21）日起也是補貨最佳時機，為期兩周在7-11、全家便利商店同步祭出優惠，至於在哪邊買比較划算、贈品有差嗎？《NOWnews》條列重點一次看懂。8月21日至8月25日憑3大支付（icash2.0、OPEN錢包、icashpay），滿千現折百元。1190元能買到20杯，平均單杯59.5元，約4.6折。8月21日至9月3日消費滿1000元送全家Fa點5000點（300點折抵1元），等於可折16元。雖然比起7-11折幅較小，但7-11支付優惠只有5天，且需具備指定支付工具。單筆消費10件集1點，集滿4點（40件）可換手提保冰桶(限量7500個)單筆消費4件集1章，集滿10章（40章）可換摺疊收納箱或160元全家紅利金（換完為止）。