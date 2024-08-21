日本買Dyson吹風機！店員急勸「台灣不能用」　苦主認：花更多錢

受到日圓貶值的影響，許多旅客都飛到日本爽快消費，更因匯率影響，對台灣人來說日本的精品電器也變得相對便宜。不過近期就有台灣旅客分享，在日本買Dyson吹風機時，被當地店員不斷提醒「買回台灣不能用」，也讓她感到困惑，但是遭遇隨即引出一票苦主證實：「花了更多錢才解決」。
一位台灣旅客在社群平台Threads分享，日前飛往日本購物時，日本的店員一直提醒「Dyson吹風機帶回台灣不能用」，建議她不要在日本買。而當事人隨後也改買國際牌NA系列的吹風機，店員就沒有開口提醒了，而回台灣實際使用也沒問題，但依舊好奇「為什麼Dyson的就不行？」
貼文曝光後，立刻引出大批苦主證實回應，「Dyson機器會檢查電壓，吹沒幾秒就會自動停止。解法是多花了1500多元買變壓器」、「我是苦主+1，吹到一半就停了，後來又去台灣專櫃重買一隻」、「台灣、日本兩地電壓不一樣」。
問題的根源在於台灣和日本之間的電壓差異，在日本買的Dyson吹風機在台灣很容易吹到一半就停止運作，最後反而還要多花錢購入變壓器，價差也跟在台灣專櫃買的價格相差不多了，但也有內行人研究出不需要購入變壓器的折衷辦法，「一開始用二檔，再改成三檔就不會跳電，使用完再改回二檔關機」。
事實上，日本與台灣插座皆為「A Type」，但日本的電壓為100 V，台灣電壓則是110 V，雖然只有10V 的差異，對多數有標示「國際電壓（100-240V）」的電器影響不大，但也有如 Dyson 等部分廠商，對於產品電壓有較為嚴謹的設置。
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貼文曝光後，立刻引出大批苦主證實回應，「Dyson機器會檢查電壓，吹沒幾秒就會自動停止。解法是多花了1500多元買變壓器」、「我是苦主+1，吹到一半就停了，後來又去台灣專櫃重買一隻」、「台灣、日本兩地電壓不一樣」。
問題的根源在於台灣和日本之間的電壓差異，在日本買的Dyson吹風機在台灣很容易吹到一半就停止運作，最後反而還要多花錢購入變壓器，價差也跟在台灣專櫃買的價格相差不多了，但也有內行人研究出不需要購入變壓器的折衷辦法，「一開始用二檔，再改成三檔就不會跳電，使用完再改回二檔關機」。
事實上，日本與台灣插座皆為「A Type」，但日本的電壓為100 V，台灣電壓則是110 V，雖然只有10V 的差異，對多數有標示「國際電壓（100-240V）」的電器影響不大，但也有如 Dyson 等部分廠商，對於產品電壓有較為嚴謹的設置。