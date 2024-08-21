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新北幼兒園餵藥案水落石出？監察院糾正新北市政府　明將公開說明

記者林怡昕／台北報導

▲去年新北市幼兒園餵藥案引發社會恐慌。（圖 ／資料照片）
▲去年新北市幼兒園餵藥案引發社會恐慌。（圖 ／資料照片）
去年新北某幼兒園有家長質疑孩子遭餵藥，最後新北地檢署不起訴彭姓園長等9名教保員，部分家長聲請再議，高檢署認為一審偵查有調查不完備之處，最新進度為全案發回新北地檢署續查。不過，監察院稍早通過糾正新北市政府行政調查與檢驗處理多項違失，而監察委員葉大華、蔡崇義、林郁容將於明（22）日召開記者會說明。

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去年新北市發生疑似孩童遭餵藥案，引發社會輿論譁然，該幼兒園家長憤而提告9名教保員涉犯刑法傷害、妨害未滿18歲之人身心健全或發育、藥事法轉讓禁藥罪與毒品危害防制條例罪嫌。

不過，新北地檢署將幼童毛髮送法務部調查局鑑驗，均未檢出「巴比妥類」與「苯二氮平類」藥物；新北檢認為，據調查局鑑驗結果及事證，園長、教保員確實依照家長委託餵藥單餵藥，7月予以不起訴處分，外界一度以為餵藥案是烏龍。

然而，部分家長認為檢方不起訴處分書有缺漏，向台灣高等檢察署聲請再議。高檢署也認為一審偵查有不完備之處，告訴人聲請再議有理由，因此將全案發回新北檢續查。

稍早監察院發布採訪通知，稱監察院針對「新北市幼兒園疑似餵藥及不當對待幼兒事件」提出調查報告，糾正新北市政府行政調查與檢驗處理多項違失，監察委員葉大華、蔡崇義、林郁容將於明天13時30分召開記者會說明。

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