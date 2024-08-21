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台中不只有夜市！黃仁勳傳將來台　盧秀燕：以完整產業鏈爭取輝達

記者顏幸如／台中報導

▲台中市長盧秀燕答詢時表示，台中的AI、晶圓半導體產業聚落齊全，完整產業鏈是吸引輝達的利多。（圖／翻攝台中市議會YT，2024.08.21）
▲台中市長盧秀燕答詢時表示，台中的AI、晶圓半導體產業聚落齊全，完整產業鏈是吸引輝達的利多。（圖／翻攝台中市議會YT，2024.08.21）
傳聞「AI教父」執行長黃仁勳近日內可能來台參加機器人展。台中市長盧秀燕今天被議員問及，爭取輝達（NVIDIA）設置營運總部一事是否有譜？她表示先前中央已提到北台灣有電力供應不足問題，台灣中南部將是輝達的首要考慮，台中有完善的AI與晶圓半導體產業聚落，是一大優勢。

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台中市無黨籍議員林昊佑今（21）日質詢時，指市府的書面報告中提到，有意爭取輝達到台中設置營運總部，外傳黃仁勳近日內可能到台灣參加機器人展，市府有無掌握？是否主動派員交流？

盧秀燕答詢時表示，發展科技是台中邁向智慧城市的重點施政方向，只要對發展智慧城市有利，她就會盡力邀請來設廠，輝達是世界重要的科技公司，市府已有所接觸。

盧秀燕指出，中央先前指出北台灣有電力供應問題，因此中南部會是海外科技大廠投資的選擇，相較中南部其他城市，台中的AI、晶圓半導體產業聚落齊全，有完整的產業鏈，全台灣最大的半導體製造業外資Micron（美光），就是看中相關區位選擇台中，市府也向輝達展現相關區位的優勢，持續爭取落腳台中。

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