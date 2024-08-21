地震全倒賠8.9億！台灣第一張「IDI保單」現世　專家曝賠付關鍵

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▲Swiss Re瑞士再保險區域總經理Jimmy Lim(左一)與寶舖建設董事長劉克健(左二)今日正式簽約，台灣第一張IDI保單現世。（圖／業者提供）

▲陳傑鳴表示，IDI保單在台灣問世後，由於沒有政策強制規定，是否因此流行？仍須看消費者市場反應。（圖／NOWnews資料照）

台灣第一張「IDI」(建築物結構安全保險)保單現世！台灣過去建物保險多拆細項，如火險、地震險等，理賠上限150萬，今(21)日出現的保單「IDI」則是綜合型建物保單，主要針對建物因「建築工程瑕疵」導致倒塌，保險公司將賠付屋主補強或重建費用，保障期10年、保額上限8.9億。台灣的第一張「IDI」保單，對象為寶舖建設旗下大安區建案「寶舖全健築知行」，台灣產物保險攜手Swiss Re瑞士再保險公司合作，先執行第三方品質檢查認證，今(21)日正式與寶舖建設簽約。台產總經理陳昭鋒表示，「IDI」是目前所有產險商品中「保險期間最長、再保險門檻最高」的產品之一，承保對象為建商，保險期間，若因建築工程瑕疵，導致結構強度不符法規倒塌等情形，將直接配賠付屋主建物補強或重建費用。寶舖購買的國內第一張「IDI」，保費700多萬，由建商支付，保障期為10年、保額為8.9億元，即使房屋轉賣，新屋主將自動成為被保險人，延續其保障。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，IDI於國外行之有年，承保的範圍，主要是針對房屋竣工驗收時未能發現的設計失誤、施工過程、建築材料等潛在缺陷所造成的損失，但台灣處於地震帶，多數保險公司尚未設計相關保單，此舉可謂是創保險界之先河。他進一步說明，IDI除了建物主體倒塌，漏水、地基產生超出規範允許的不均勻沉降等，「修理、加固或重建」都會進行賠付，不過也要特別留意，「賠付關鍵」仍須取決於建商工程、設計上的疏失。IDI相較國內目前已知的相關保險，有何優勢？「地震險」房子重置成本賠付上限150萬、臨時住所20萬；「火險」依建物本體重置成本，合併裝潢費用為理賠上限，通常遠低於市價。從寶舖的IDI保單來看，上限8.9億，可說是空前未見。陳傑鳴說，IDI保險對於購屋民眾而言確實是一大福音，但也應留意，因其保險保障範圍極廣，實務經驗上將面臨不少挑戰，如「住宅隔音」、「電梯配置數量」等問題，有可能引起賠付與否之爭論，擴大保險公司承保風險。至於台灣第一張IDI現世後，是否成為台灣房市常態？他認為，由於並非國內強制性政策保單，其他保險業者是否會推出類似保單？建築業者是否跟進？則須取決於市場需求，如果消費者詢問度極高，就有可能引起一陣旋風，反之，恐將淪於建商特色。