台積電德國廠動土！歐洲智庫專家分析：台灣人比德國更希望政治化

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台積電第一座位於歐洲的晶圓廠20日在德國東部德勒斯登「薩克森矽谷」舉行動土典禮，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）以及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）都到場，蕭茲更表示這對德國來說有重大意義。然而，德國一直以來在外交關係上，始終與台灣保持距離，避免刺激中國，法國智庫的亞洲領域學者認為，「台灣人可能希望這盡可能政治化，而德國人將盡力避免誤解。」根據《Politico》報導，這座價值值數十億歐元的晶圓廠破土動工，是歐洲加強與這一亞洲島國在關鍵技術方面聯繫的重要時刻，德國的汽車工業將受惠於此晶片廠的建造。報導提到，觀察家警告，德國與台灣在生產關鍵技術方面的合作，很可能引發德國最大貿易夥伴「中國」的擔憂。過去幾年，德國對中國外交一直像在走鋼絲，德國擔心自己的利益因為地緣政治緊張局勢受到傷害，因此保持著不討好台灣的想法，避免刺激到中國。法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲項目主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）認為，「德國確實盡最大努力保持這項投資盡可能的商業化，而非政治化」；他還提到，「台灣人希望這盡可能政治化，而德國人將盡力避免誤解。」德國柏林智庫墨卡託中國中心（Merics）高級分析師赫麥迪（Antonia Hmaidi）也指出，德國政府「相當成功」的將台積電的投資定位為經濟投資，而非政治投資。報導提到，在投資之前，其實地緣政治從未遠離。先前德國薩克森邦官員今年1月曾經訪台，去年3月，德國教育部長史塔克-瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）也曾訪問台灣，這是25年來首度有部長級官員訪台。與此同時，台積電和薩克森和德勒斯登工業大學也進行產學合作，將有學生會前往台灣進行實習，因半導體產業最容易遇上瓶頸的就是人才庫，德國薩克森邦（Saxony）先前也在台北成立辦公室，在微電子研究和人才培育深化與台灣的合作關係，過去德國與台灣在技能和教育方面的合作相對低調，薩克森邦學術部長根可夫（Sebastian Gemkow）認為，德國與台灣在文化、旅遊、語言培訓和更廣泛的「經濟」等領域，也還有更多努力的空間。台積電預計將在德國廠提供約2,000個職缺。並與當地晶片公司聯手，這間晶圓廠將是一家合資企業，台積電持股70%，三個歐洲合作夥伴德國英飛凌、博世和荷蘭恩智浦持股30%。馮德萊恩週二表示，德國在該計畫獲得了50億歐元的補貼，並獲得了歐盟層級的批准。