2支冰淇淋key成10002支！「75萬天價發票」找到了　補救3措施曝光

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▲財政部公布開錯發票對應3種補救措施，讓店家遇上時，不用太過慌張。（圖／財政部臉書）

▲統一發票113年5月、6月中獎號碼一次看。（圖/NOWnews社群中心製表）

75萬元的天價冰淇淋有吃過嗎？日前台南咖啡廳「More Cafe x NMTH 史博館店」，因店員開發票時輸入錯誤，將2支單價75元的冰淇淋打成10002支，進而產生總價75萬150元的天價發票，而財政部今（21日）證實，這張發票已經被追回，同時也再度宣導發票開錯的補救3措施。回顧本次事件，台南咖啡廳「More Cafe x NMTH 史博館店」在8月10日時，店內販售了75元冰淇淋2支，但負責結帳的人員發生疏失，將數量輸入成10002支，結果就產生了750150元的天價發票。事後咖啡廳負責人也立刻上網發文，希望拿到這張發票的消費者，能將發票帶回店內作廢，並會開一張新的、正確的發票給顧客。直到今（21）日，財政部透過臉書證實該張發票已成功「追回」。財政部也提到，其實像這樣開錯發票的案例還不少，或許剛好店員忙得暈頭轉向、熬夜看比賽沒睡飽、手指太胖或適逢七月鬼遮眼（？）等等，但提醒店家朋友，開發票時多一分謹慎，若不慎開錯也別驚慌，「一切都還有救」，並公布開錯發票對應3種補救措施，讓店家遇上時，不用太過慌張。1.向消費者收回原發票並註明「作廢」字樣2.電子發票證明聯或雲端發票：將作廢資訊上傳至財政部電子發票整合服務平台存證3.其他紙本發票：將作廢收執聯黏貼於存根聯上1.備妥申請書【敘明錯誤事由、發票種類、字軌號碼、正確金額】、更正後發票存根聯影本及相關證明文件2.主動向稅籍所在地國稅局報備3.申報營業稅時，依「正確銷售額」申報財政部表示，在未經檢舉或稽徵機關調查前，主動更正及報備實際交易資料，「一年內未滿3次免罰」，但如果一年內發生第3次以上，依加值型及非加值型營業稅法第48條規定，按正確銷售額處1%罰鍰，最低不得少於1,500元，最高不得超過15,000元。