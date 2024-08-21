林宜瑾遭檢方搜索！網喊：無論查哪案都是好事

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南檢今（21）日兵分多路，大動作搜索民進黨立委林宜瑾立法院辦公室與地方服務處，對此時常針貶時事的臉書粉專「逆風的烏鴉」表示，在台南一個單一政黨超過30年的地方，雖不知是哪個案子被查，但無論如何，都是好事。逆風的烏鴉表示，上個月中正紀念堂儀隊被撤到戶外，林宜瑾出來說風涼話，本對這人沒什麼特殊印象，一查還發現真的劣跡斑斑，於是反酸了一下，沒想到今天就被搜辦公室了。並提到，這就是自己常說的，藍綠白政治人物誰比較髒，大家看法不同。但政治一定要制衡和輪替，不管在中央和地方，都是如此，以林宜瑾這麼多爭議的事件，如果在媒體輿論監督強度高一點，或有政黨輪替的地方，哪容她從地方囂張到中央，還成為總統親信都沒事？早就被掀翻了。逆風的烏鴉說，就像林宜瑾弟弟被控開公務車酒駕肇事，去搜尋竟找不到司法判決紀錄，簡直不可思議，強調林宜瑾在台南，一個單一政黨已經執政超過30年的地方。雖不知是哪個案子被查，「但無論如何，都是好事」。