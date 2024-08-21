情侶進北捷電話亭「女方跪下」！路人拍下親熱畫面　小樹屋發聲了

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▲小樹屋提供給上班族可以辦公的隱私空間，但裡面仍有「僅錄製影像，不會錄製現場音訊」的攝影鏡頭。（示意圖／翻攝Happ. 小樹屋官網）

情侶親密互動也需要慎選地點！日前在台北捷運站的個人包廂「電話亭」，有小情侶進入後，女方「突跪下懺悔」，兩人隨後開始親密互動，但過程全被路人看光，對此，Happ.小樹屋發出聲明，任何違法使用共享空間的行為，將加以追究所有民事及刑事責任。日前有民眾行經北捷西門站，卻發現設置在牆邊的「Happ. 小樹屋-電話亭」，有一對情侶走進去使用，沒想到女方下一秒就突然跪下，而男方則持續站著，兩人緊靠在一起，隨後開始親熱，不過輪廓透過了半透明門板，站在外面直接一覽無遺，貼緊親熱過程也被路人用手機全部拍下，影片也在各大網路社群上瘋傳。而「Happ. 小樹屋-電話亭」是由好域集團所推出的服務，主要是提供給上班族一個專屬行動辦公室的空間，以時間計費，讓人線上開會、通話、休息片刻，裡面除了有固定桌板之外，還有高腳椅、插座以及WIFI，同時在裡面也可以飲水。此外，小樹屋也禁止攜帶寵物、吸菸、喧嘩、使用明火，同時禁止性愛、攜帶危險物品、賭博等違法行為。對此，設置「辦公電話亭」的Happ. 小樹屋官方，今（21）日也發出聲明，全文如下：Happ. 小樹屋立意提供便民服務，希望提供彈性、方便的共享空間開放民眾使用，針對違規使用之情形，Happ. 小樹屋深感遺憾。Happ. 小樹屋對於任何違法使用共享空間的行為，我們將加以追究所有民事及刑事責任。共享空間屬公開營業空間，請使用民眾尊重社會善良風俗，並以合法、合理之方式使用共享空間，切勿以身試法。期望民眾一同維護共享便民服務的環境與發展。Happ. 小樹屋團隊