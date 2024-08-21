南部開大獎　經濟部：AMD研發中心落腳台南、高雄

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經濟部長郭智輝今（21）日接見超微半導體（AMD）總公司資深副總裁王啟尚一行人。而外界關切AMD的設點計畫，AMD也於拜會中向郭智輝表示，將於台南市、高雄市都設置研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。郭智輝表示，歡迎AMD團隊看好台灣、支持台灣，與台灣科技生態系共同創造多贏成果，讓台灣持續邁向「AI矽島」，在世界扮演關鍵角色。經濟部指出，AMD與台灣合作是強強連結，整合國內既有的製造能量，加上AMD的先進技術，可讓雙方都在全球競爭中持續保持領先。此外，郭智輝也於拜會中向AMD介紹國際人才培育計畫，未來會持續培養國內外AI人才，並敦促其加強與國內大學合作，促進國際人才訓練及學用合一，AMD團隊也表達高度興趣。AMD美國總公司資深副總裁王啟尚率領高階團隊近日頻走地方，昨（20）日與高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲相繼會面，被認為是已經選好研發中心地點；台南、高雄兩市府也紛紛拋出利多，希望成功爭取AMD進駐。陳其邁表示，高雄作為開放自由的海洋首都，擁有全台唯一的海空雙港及多元自然景觀，是軟體人才宜居的首選，隨著全球半導體產業快速成長，高雄正積極邁向科技與智慧製造之都。在原有的封測與製造基礎上，持續推動腦力密集的上游軟體研發與晶片設計領域發展。黃偉哲表示，台南已做好迎接AI時代準備，持續招商引資，歡迎企業進駐，更說台南在晶片產業垂直分工完整，並有光電、資安、航太、無人載具、精密製造等產業聚落，落實AI晶片垂直應用。