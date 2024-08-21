林宜瑾被搜索　張啓楷稱「台南幫出事無三不成禮」疑非賴人馬反撲

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檢調今（21）日搜索民進黨立委林宜瑾國會辦公室及台南服務處，震撼政壇。民眾黨立委張啓楷認為，外界對此多有揣測，懷疑是民進黨內鬥白熱化，但具體案情有待檢調釐清。張啓楷認為，從陳宗彥嫖妓被起訴、李孟諺爆出八卦秒辭交通部長，到今天的林宜瑾被搜索，正說明了「台南幫出事有一就有二，無三不成禮」！張啓楷表示，林宜瑾是台南市新潮流立委，被視為總統賴清德的子弟兵、「新賴系」的核心成員。上月民進黨中央權力改組，「燦系」呂林小鳳投票給原本穩當選中常委的林宜瑾時，因加蓋手印造成廢票，使林宜瑾在與其他三人抽籤後，因籤運不佳落榜。「廢票」風波就被視為非新潮流、非賴人馬敲山震虎、出手反撲，「應該也包括前總統蔡英文」。張啓楷表示，司法的「潘朵拉盒子」一打開，正象徵著民進黨內鬥的刀刀見骨，「網內互打」全面爆發，按照綠營內鬥的傳統，未來必是血流成河。從陳宗彥嫖妓被起訴、李孟諺爆出八卦秒辭交通部長，到今天的林宜瑾辦公室被搜索，正說明了「台南幫出事有一就有二，無三不成禮」！