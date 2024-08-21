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把握好天氣！下波「全台有雨」時段出爐　準珊珊颱風路徑往日本衝

記者張志浩／綜合報導

▲氣象署表示，週末前各地晴到多雲，午後有雷陣雨，下週西南風影響，降雨範圍擴大，珊珊颱風對台灣無影響。（圖／記者葉政勳攝）
▲氣象署表示，週末前各地晴到多雲，午後有雷陣雨，下週西南風影響，降雨範圍擴大，珊珊颱風對台灣無影響。（圖／記者葉政勳攝）
難得的好天氣必須把握！中央氣象署預報員黃恩鴻提醒，週末前各地晴到多雲，午後有雷陣雨，但較穩定的天氣在下週一、下週二（8/26、8/27）又將有所轉變，屆時西南風導致水氣持續增多，降雨範圍遍佈全台，且午後雨勢更加明顯。「珊珊颱風」預估最快明（22）日生成，路徑會往日本移動，對當地天氣帶來影響。

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明後兩天依舊炎熱　週末水氣略微增加

黃恩鴻表示，今天中午過後，各地山區有明顯午後雷陣雨發展，北部、東半部的一些平地也下起較大雨勢，入夜降雨減緩回歸穩定；明後兩天的水氣依舊偏少，早上至中午維持炎熱、悶熱的氣溫，各地高溫達攝氏33至35度，大台北、花東留意攝氏36度以上高溫，台東可能有焚風。

黃恩鴻提及，週末兩天水氣略微增加，台灣各地及外島普遍還是多雲到晴，但午後雷陣雨區域擴大，包括西半部及各地山區都要留意午後雷陣雨，且有局部較大雨勢發生的機率。

▲週三至週六太平洋高壓勢力逐漸增強、水氣減少、天氣回穩，比起近期午後常常下大雨，各地陽光露臉時間增長。（圖／中央氣象署）
▲本週週末前，午後雷陣雨影響較輕微，但下週低壓帶靠近、西南風增強，全台有雨的情況再次出現。（圖／中央氣象署）
下週西南風掃雨　珊珊颱風即將生成

時間到了下週，天氣就會有明顯變化，黃恩鴻說明，下週一起，台灣處於低壓帶不穩定的環境，水氣明顯增多，清晨至上午，在中南部地區會有一些降雨情況，午後雷陣雨相較於本週後半段，不只雨勢變大、範圍還變廣，全台各地有要小心局部大雨發生的可能，民眾可心放在心上，後續持續觀察並作應對。

此外，今天上午8時出現新的「熱帶性低氣壓」，黃恩鴻提及，這個該熱帶性低氣壓位置在關島北方靠東南側，發展環境條件不錯，預估最快明日就有機會增強成為第10號颱風「珊珊」（Shanshan香港命名，原意為女孩名），不過路徑往日本移動，加上距離台灣達2500公里遠，因此對台灣天氣沒有直接影響。

▲珊珊颱風預估最快明日就有機會生成，預估路徑將朝日本前進，近期有綠日行程務必留意。（圖／中央氣象署）
▲珊珊颱風預估最快明日就有機會生成，預估路徑將朝日本前進，近期有綠日行程務必留意。（圖／中央氣象署）

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