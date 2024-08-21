把握好天氣！下波「全台有雨」時段出爐　準珊珊颱風路徑往日本衝

難得的好天氣必須把握！中央氣象署預報員黃恩鴻提醒，週末前各地晴到多雲，午後有雷陣雨，但較穩定的天氣在下週一、下週二（8/26、8/27）又將有所轉變，屆時西南風導致水氣持續增多，降雨範圍遍佈全台，且午後雨勢更加明顯。「珊珊颱風」預估最快明（22）日生成，路徑會往日本移動，對當地天氣帶來影響。
明後兩天依舊炎熱 週末水氣略微增加
黃恩鴻表示，今天中午過後，各地山區有明顯午後雷陣雨發展，北部、東半部的一些平地也下起較大雨勢，入夜降雨減緩回歸穩定；明後兩天的水氣依舊偏少，早上至中午維持炎熱、悶熱的氣溫，各地高溫達攝氏33至35度，大台北、花東留意攝氏36度以上高溫，台東可能有焚風。
黃恩鴻提及，週末兩天水氣略微增加，台灣各地及外島普遍還是多雲到晴，但午後雷陣雨區域擴大，包括西半部及各地山區都要留意午後雷陣雨，且有局部較大雨勢發生的機率。
下週西南風掃雨 珊珊颱風即將生成
時間到了下週，天氣就會有明顯變化，黃恩鴻說明，下週一起，台灣處於低壓帶不穩定的環境，水氣明顯增多，清晨至上午，在中南部地區會有一些降雨情況，午後雷陣雨相較於本週後半段，不只雨勢變大、範圍還變廣，全台各地有要小心局部大雨發生的可能，民眾可心放在心上，後續持續觀察並作應對。
此外，今天上午8時出現新的「熱帶性低氣壓」，黃恩鴻提及，這個該熱帶性低氣壓位置在關島北方靠東南側，發展環境條件不錯，預估最快明日就有機會增強成為第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名），不過路徑往日本移動，加上距離台灣達2500公里遠，因此對台灣天氣沒有直接影響。
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黃恩鴻表示，今天中午過後，各地山區有明顯午後雷陣雨發展，北部、東半部的一些平地也下起較大雨勢，入夜降雨減緩回歸穩定；明後兩天的水氣依舊偏少，早上至中午維持炎熱、悶熱的氣溫，各地高溫達攝氏33至35度，大台北、花東留意攝氏36度以上高溫，台東可能有焚風。
黃恩鴻提及，週末兩天水氣略微增加，台灣各地及外島普遍還是多雲到晴，但午後雷陣雨區域擴大，包括西半部及各地山區都要留意午後雷陣雨，且有局部較大雨勢發生的機率。
下週西南風掃雨 珊珊颱風即將生成
時間到了下週，天氣就會有明顯變化，黃恩鴻說明，下週一起，台灣處於低壓帶不穩定的環境，水氣明顯增多，清晨至上午，在中南部地區會有一些降雨情況，午後雷陣雨相較於本週後半段，不只雨勢變大、範圍還變廣，全台各地有要小心局部大雨發生的可能，民眾可心放在心上，後續持續觀察並作應對。
此外，今天上午8時出現新的「熱帶性低氣壓」，黃恩鴻提及，這個該熱帶性低氣壓位置在關島北方靠東南側，發展環境條件不錯，預估最快明日就有機會增強成為第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名），不過路徑往日本移動，加上距離台灣達2500公里遠，因此對台灣天氣沒有直接影響。