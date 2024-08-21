把握好天氣！下波「全台有雨」時段出爐　準珊珊颱風路徑往日本衝

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▲本週週末前，午後雷陣雨影響較輕微，但下週低壓帶靠近、西南風增強，全台有雨的情況再次出現。（圖／中央氣象署）

▲珊珊颱風預估最快明日就有機會生成，預估路徑將朝日本前進，近期有綠日行程務必留意。（圖／中央氣象署）

難得的好天氣必須把握！中央氣象署預報員黃恩鴻提醒，週末前各地晴到多雲，午後有雷陣雨，但較穩定的天氣在，屆時西南風導致水氣持續增多，降雨範圍遍佈全台，且午後雨勢更加明顯。，對當地天氣帶來影響。黃恩鴻表示，今天中午過後，各地山區有明顯午後雷陣雨發展，北部、東半部的一些平地也下起較大雨勢，入夜降雨減緩回歸穩定；，大台北、花東留意攝氏36度以上高溫，台東可能有焚風。黃恩鴻提及，，台灣各地及外島普遍還是多雲到晴，但，包括西半部及各地山區都要留意午後雷陣雨，且有局部較大雨勢發生的機率。時間到了下週，天氣就會有明顯變化，黃恩鴻說明，下週一起，台灣處於低壓帶不穩定的環境，水氣明顯增多，，民眾可心放在心上，後續持續觀察並作應對。此外，今天上午8時出現新的「熱帶性低氣壓」，黃恩鴻提及，（Shanshan，香港命名，原意為女孩名），不過路徑往日本移動，加上距離台灣達2500公里遠，因此對台灣天氣沒有直接影響。