如同諜報片情節！從趙天麟到李孟諺　馬文君挖苦民進黨情有獨中

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前交通部長李孟諺被爆出婚外情後火速請辭，掀起高度關注，國民黨立委馬文君今天在臉書挖苦，民進黨一直喊要防範滲透、要抓第5縱隊，結果被滲透的都是民進黨自己人，從趙天麟「親中」到羅致政不雅片、李孟諺外遇張姓陸配，民進黨高官與陸籍小三如同諜報片情節般邂逅、自拍已非個案，國安局卻還沒睡醒。網友19日在PTT踢爆交通部長李孟諺婚外情，李孟諺火速請辭，張姓小三身分旋即被起底，包含曾任八大行業、臉書經常轉發愛情圖文等。國民黨立委馬文君今（21）日在臉書發文，強調請辭不是結束，國安檢調應該調查李孟諺。馬文君指出，李孟諺婚外情曝光後火速請辭，行政院長卓榮泰也火速准辭，民進黨似乎想快速停損退場。但根據媒體報導，張姓陸配與前夫在中國相識，到台灣後積極拓展社交、人脈廣闊，在陸配圈知名度非常高、相當有手段。早在李孟諺執掌台南市水利局時就在一起，10年來「不圖名份和錢財」。馬文君挖苦說，民進黨一直喊要防範滲透、要抓第5縱隊，「結果被滲透的，都是民進黨自己人」！民進黨高官與陸籍小三，如同諜報片情節般邂逅，還非要自拍，畫面被流出已經不是個案。去年10月，前民進黨立委趙天麟遭爆料與一名中國大陸女子發生婚外情，還流出多張親密合照。馬文君說，早先趙天麟「親中」，國安局聲稱調查，至今沒看到結果，羅致政不雅片事件、偷錄蔡前總統的音，也都查無下文。是國安無能？還是動搖國本？她認為這等大事，賴總統要有個說法。網友熱烈留言，笑稱「整群都是中國兩岸一家親的寫照！」「搞不好張姓女子是共匪潛藏的間諜」