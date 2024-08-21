預言台獨必成功！曹興誠：「這天」到來就是成功之時

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聯電創辦人曹興誠今（21）日發文斷言台獨必定成功，提及目前台獨尚未成功有幾大因素，包括中共夢想併吞、國民黨在台製造混亂與美國過去的態度曖昧，但如今美國、日本與歐盟都已了解中共世界的亂源，認為自由世界和全球華人的民主反共力量，未來一定會合作消滅中共反文明的病毒和亂源，「等那一天到來，就是台獨運動大功告成的時候，而那天必將到來！」曹興誠今天發文表示，為什麼台獨一定會成功，說明台獨運動有兩個主要目標， 一個是建立主權在民的民主政體， 有別於過去兩蔣執政時的專制獨裁；另一目標是否決「兩岸同屬一個中國」的政治主張，以擺脫國共兩黨內戰的糾纏；讓臺灣永遠享有和平繁榮。而1996年，台灣推動總統直選成功，終於落實了主權在民，完成了台獨運動的第一個主要目標。另也感謝毛澤東於1950年愚蠢地發動韓戰，促使當時美國總統杜魯門發出了「台灣海峽中立化聲明」，並派遣第七艦隊巡防台灣海峽，造成了兩岸兩國互不隸屬的現狀，至今已經長達74年。曹興誠說，台獨運動者雖未完全達成建立「台灣國」的理想，雖然國號還保留著中華民國的舊稱，《憲法》還殘留著「一個中國」的內戰窠臼，但台獨運動追求的「獨立於中國之外」，已經是現狀和現實，自由世界也都同意，台灣海峽的中立和航行自由，應該維持，不可破壞，「追求獨立，台灣人並不孤單」。1945年，二次大戰結束的時候，世界上主權獨立的國家只有60個。但戰後這些國家內部地區紛紛走向獨立，到今天一共出現了135個新興的獨立國家。可見走向獨立，是現代人類文明趨勢；以暴力鎮壓獨立，違反聯合國「人權宣言」和「公民與政治權利國際公約」，是反文明的罪行。曹興誠也評估，台獨運動尚未完全成功，一個主要原因，是中共拒絕接受台灣已經獨立長達74年的現實，還夢想吞併台灣，把台灣轉換成不沉的航空母艦，和美國爭霸太平洋。另一個原因，就是一些國民黨幹部，為了奪回政權，竟然背棄兩蔣反共的初衷，在台灣內部不斷製造混亂和分裂，意圖引共入台，做現代的吳三桂。此外，台獨運動尚未完全成功，還有一個原因，就是美國過去的態度曖昧。美國人過去認為，幫助中國經濟成長，一方面可以聯合中國，牽制蘇聯，另一方面，可以讓中共國朝民主體制和平演變。曹興誠說，幸好美國現在已經覺醒，知道要轉變中共不切實際，反而讓中共趁機破壞美國的安定和繁榮；所以開始對中共展開防範和圍堵。美國民意，現在接近8成認為中共是敵人，接近7成認為台灣是盟友。日本、歐盟也大改過去的曖昧態度，轉而公開支持兩岸、兩國互不隸屬。曹興誠認為，台獨運動已走過重重的黑暗，迎向成功的黎明。在這個關鍵時刻，雖然國共兩黨裡應外合，對台獨運動拚命的進行反撲，但其實大勢已去。今天美國、日本、歐盟都已了解，中共戕害人權、窮兵黷武，支持俄國侵略烏克蘭，協助伊朗在中東襲擊以色列，還意圖破壞台海的和平穩定，是世界的亂源。曹興誠說，自由國家現在不停地聯合軍演，並一再警告中共不得以武力侵犯台灣。倘使中共真的攻打台灣，必然會像普丁攻打烏克蘭一樣，遭到強烈的制裁、反擊而走向衰敗。曹興誠指出，因為中共反對民主，貪腐橫行、迫害人權、罪惡滔天，自由世界和全球華人的民主反共力量，未來一定會合作消滅中共這個反文明的病毒和亂源。等那一天到來，就是台獨運動大功告成的時候，「而那一天，必將到來！」