借馬斯克130億美元買推特被套牢！7大銀行不後悔　外媒揭背後原因

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▲即使馬斯克的X表現不佳，但銀行仍然對於馬斯克旗下的其他公司充滿嚮往。（圖／美聯社／達志影像）

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X（前Twitter）的財務近日受到矚目，被踢爆因拒付1.2億美元的伺服器零件費用，遭台灣伺服器代工大廠緯穎提吿求償，而後來又有消息指出，馬斯克當年為了收購推特，向7家銀行借款130億美元，然而隨著馬斯克入主後X的財務不佳，銀行難以將債務轉手，慘被套牢。不過，有外媒指出即使如此，這些銀行也不會對此感到後悔，因為他們樂於藉此與馬斯克的生意搭上關係。根據《商業內幕》報導，借錢給馬斯克收購推特，如今被視為金融危機以來華爾街銀行業最糟糕的一筆交易，一般來說銀行在提供貸款後會尋求迅速轉手將債務賣出，以便收回帳款，不過借了130億美元給馬斯克的7大銀行，如今仍在苦尋將債務轉手之道，這是因為推特被馬斯克收購並改名為X之後，財務表現不佳，收入直線下滑。報導挖苦指出，當馬斯克經常揚言要不習慣X新作風的廣告商滾蛋，又時而對廣告商提起訴訟時，X的財務陷入危機，以及他人對於接手銀行給馬斯克收購推特的借款興趣缺缺，也就不讓人意外了。不過，雖然這筆提供給馬斯克的鉅額借款讓銀行被套牢，且侵蝕了銀行的利潤，但是接下來的發展可能會與那些等著看馬斯克笑話的人想得不一樣，報導指出，馬斯克身為世界首富與普通人的差別就在於，即使他害銀行犯下高達130億美元的「錯誤」，華爾街銀行家們仍樂於與馬斯克維持良好關係。馬斯克雖然沒還錢，但有每年如約支付約15億美元的利息，且即使馬斯克的X表現不佳，但銀行家仍然對於馬斯克旗下的其他公司充滿嚮往，好比航太企業SpaceX的目前估值高達1750億美元，如果馬斯克要讓SpaceX公開上市，銀行家們肯定會不遺餘力地想從中分一杯羹。這也是為什麼，即使借給馬斯克的130億美元被套牢，華爾街金融業仍然對馬斯克笑呵呵。