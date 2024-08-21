賀錦麗選美國總統！印度「百人小村落」嗨掛大看板：土地的女兒

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美國副總統賀錦麗將代表民主黨競選今年美國總統大選，不僅民主黨支持者雀躍，距離美國華府數千公里外的印度南部小村莊圖拉森德拉普拉姆（Thulasendrapuram），村民竟也感到興高采烈，甚至掛起賀錦麗的大看板慶賀。根據日經亞洲報導，圖拉森德拉普拉姆位於印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu），是賀錦麗外祖父母出生地，原先只是個平凡的小村落，但在賀錦麗成為美國副總統後，出現了些許變化。在這座村落，豎立著一塊大廣告牌，上面是一張賀錦麗的笑臉，稱她是「這片土地的女兒」。當地一名村民告訴日經，「一個祖籍在我們村子的人，有可能成為美國總統，成為世界上最有權勢的人，這對整個小鎮來說是一件非常值得驕傲的事。」事實上，這座村落在2020年賀錦麗當上副總統時，就曾慶祝一番，當時許多村民高舉著賀錦麗的小看板，個個神情振奮。賀錦麗母親戈巴蘭（Shyamala Gopalan）在印度泰米爾納德邦首府清奈（Chennai）長大，59歲的賀錦麗雖在美國長大，但他未迴避自己的印度裔身分；曾在印度總理莫迪（Narendra Modi）去年訪美時透露，在自己成長期間幾乎每隔1年就和母親和妹妹返鄉探親。