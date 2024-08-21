暴雨襲日本東京！羽田機場、新幹線一度停擺　澀谷道路淹水逾1米

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位於關島西北方的熱帶低壓今（21）日持續發展，最快可能於明日增強為第10號颱風「珊珊」，日本關東地區的大氣狀態非常不穩定，讓東京地區在今晚降下暴雨，羽田機場與東海道新幹線一度暫停航班起降與停駛，但已於日本當地時間7點半左右恢復正常。根據《NHK》報導，東京港區在當地時間晚上6～7點，一小時內降下了約100毫米的猛烈暴雨，東京新宿區也在同一時間觀測到94毫米的時雨量，驚人的短時強降雨籠罩東京，造成羽田機場與東海道新幹線一度停擺。驚人暴雨也造成市區道路積淹水，許多車站還出現從天花板降下「瀑布」的奇景，根據東京消防廳的報告，澀谷區代代木的道路一度積水深逾1公尺，雖然有車輛被困，但幸好駕駛都自行涉水逃出，並未傳出傷情。不過隨著天氣好轉，羽田機場與東海道新幹線已經於7點半左右恢復正常運作。但是日本氣象廳警告，關東甲信地方在今晚接下來仍可能會出現局部豪大雨，呼籲低窪地區居民慎防淹水，同時也要小心土石流與河川水位上漲可能帶來的災情，另外還要注意雷擊、龍捲風、冰雹等氣候狀況，若見到積雨雲接近，請盡量待在室內，以確保安全。