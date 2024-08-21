不能缺電！行政院6年砸9千億　加速綠能、儲能、節能

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行政院長卓榮泰於今（21）日主持「行政院國家永續發展委員會會議」，致詞時表示，為落實2050淨零排放，明年度中央政府已編列1161億元，並預計於2030年前陸續投入9000億元預算，加速推動綠能、儲能、節能。此外總統府已成立「國家氣候變遷對策委員會」，肩負社會參與平台、社會溝通橋梁及政策效能引擎等三項任務，而行政院永續會則進一步擔任協調、分工、整合國家永續發展政策的重要平台，並推動落實跨部會、跨領域、跨主題的各項行動方案，卓榮泰也請內政部設法優先達成建築節能50%，以及其餘用電使用零碳再生能源，以實踐2050年淨零建築的目標。卓榮泰表示，今日是自己上任後首次主持行政院永續會委員會議，。委員們皆是來自社會、經濟、環境等領域的專家，期盼大家發揮集體智慧，以積極行動、創新思維，為臺灣「顧永續」，讓國家持續向前邁進。卓榮泰說，為因應全球氣候變遷，台灣以2050淨零轉型為使命，並於去年公布施行《氣候變遷因應法》；同時，行政院也已公布「十二項關鍵戰略」，明年度總預算更編列1161億元，較今年度成長21.6%，並預計於2030年前陸續投入9000億元預算，加速推動綠能、儲能、節能，引導國內外綠色投資，將氣候變遷的挑戰化為綠色成長的契機；此外，政府也將加速完成「強化電網韌性建設計畫」，以確保安全、穩定、永續的能源供應，協助百工百業落實淨零和綠色的產業雙軸轉型。卓院長指出，政府將更進一步運用三大策略，帶動各領域的永續發展。首先，從總統府及行政院的國家層級，推動永續發展目標。總統府已成立「國家氣候變遷對策委員會」，肩負社會參與平臺、社會溝通橋梁，以及政策效能引擎等三項任務，以凝聚社會共識，穩健推動國家綠色成長戰略；而行政院永續會則進一步擔任協調、分工、整合國家永續發展政策的重要平臺，並推動落實跨部會、跨領域、跨主題的各項行動方案。卓榮泰說，行政院永續會將加速推動「調適」及「減量」雙策略。鑑於實踐《巴黎協定》的溫控目標，以及2030年永續發展議程目標，是聯合國目前的兩大重要議程，台灣作為國際社會的一分子，政府必須整合從中央到地方、從部會到民間的各種力量，同步推動溫室氣體減量，以及氣候變遷調適的多元執行方案，加速減碳行動，共同為地球的未來盡一份心力。此外，卓榮泰表示，政府必須積極落實淨零建築策略，提升建築能效，兼顧公民參與及公正轉型。台灣已具備良好綠建築制度作為基礎，未來要朝向淨零建築目標繼續努力，包括推廣智慧建築、綠建築、建築材料及建築營運減碳等，由公部門以社宅等公有建築帶頭推動，並引導民間力量跟進，帶動智慧建築產業成長，藉由公私協力，共同找出最符合臺灣未來永續發展的淨零建築路徑，形塑淨零永續的綠生活。隨後，卓榮泰聽取環境部「我國因應氣候變遷調適行動的精進策略」報告後表示，《氣候變遷因應法》已在去年正式上路，請各部會執行第三期「國家氣候變遷調適行動計畫（2023至2026年）」時，仍須由中央與地方、部會與民間共同努力；此外，未來年度預算編列時，應就計畫所需經費優先核列，以打造安全韌性的台灣。卓榮泰也感謝所有委員提供具體建議，未來第四期行動計畫，將於明年開始討論及研擬作業，請環境部及各主責部會納入後續評估作業，全面提升國家整體調適及減緩衝擊的能力。此外有關總統府「國家氣候變遷對策委員會」各項結論與建議，也請行政院永續會氣候變遷與淨零轉型專案小組，持續落實跨部會、跨領域、跨層級協調，以結合各界力量，推動具體行動。針對內政部「智慧綠建築與淨零建築轉型策略」報告，卓榮泰表示，「2050淨零轉型」是台灣重要使命及政策，在「十二項關鍵戰略」中，建築節能是其中重要的一環，請內政部參考國際能源總署（IEA）及國際淨零趨勢，設法優先達成建築節能50%，以及其餘用電使用零碳再生能源，以實踐2050年淨零建築的目標。卓榮泰進一步表示，內政部從社會住宅帶頭進行節能減碳，所有社會住宅均需取得綠建築標章，由中央直接興建的社會住宅，更提前自今年起率先全面導入能效1級以上的規劃設計，請內政部持續辦理，並接續推動建築能效評估制度，從公有新建築，擴大推廣至民間，帶動國內智慧淨零建築產業跨域整合。最後卓榮泰感謝各位委員提供具體建議，並請內政部在淨零建築既有基礎上，持續與各界溝通，透過公民參與及社會對話，精進公有及民間各類建築淨零轉型策略，朝永續發展目標邁進。