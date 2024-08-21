央行緊縮房貸火燒房市！建商曝「這一類」建案影響很小

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▲簡順章表示，市場雖然傳出房貸緊縮，但對於中高總價的購屋族群來說，影響不大，而建商土建融，則取決於公司實力。（圖／記者陳韋帆攝）

▲陳定中指出，銀行放貸一看債償能力、二看抵押品價值，貸款人及抵押品條件好，限貸影響自然相對較小。（圖／記者陳韋帆攝）

不動產放貸比水位拉警報，央行約34家國營銀行喝咖啡進行「道德說服」，盼銀行自控，市場傳出房貸卡彈排隊潮，到底影響到哪一些人？專家指出，「其實大多是想搭乘新青安熱潮、手頭銀彈不足的首購族，對於富豪來說，影響微乎其微。」台北市中正區都更案「雍雋品」今(21)日舉辦完銷記者會，雋品建設董事長簡順章表示，「雖然市場傳出銀行房貸緊縮消息，但預售案完工須2~3年時間，屆時緊縮狀況應有所改善，至於建商土建融部分，只要是信譽良好且實力足夠的建商，銀行仍願意持續放貸，故暫不見影響。」對於央行房貸緊縮，簡順章指出，中高總價房型大多客戶都是置產、自用需求，如「雍雋品」，買家多為自營商、科技業、金融業，甚至有竹北客，其中有不少是企業家替二代置產，中高總價產品客戶群手頭銀彈相對充足，但估計短期內可能導致銷售放緩，長期來看仍可順利銷售。至於建商土建融是否會受到衝擊，他說，「只要有良好紀錄，精彩實績，都是銀行的好客戶，如雋品曾協助台塑、美超微、和碩、華碩等企業興建大樓，不少銀行都持續詢問是否有融資需求，況且央行目前已透露限縮令排除『都更、危老』，預測對於穩紮穩打的公司來說，影響不大。」「雍雋品」位於南海路、三元街上，基地362坪，總戶數76戶、地主分回20多戶、可售29戶，其餘由建商自購；房型規劃27~55坪、2~4房。實價目前揭露28筆，成交約110~135萬/坪、均價120萬，總價3,306~6,970萬，預計2027年第4季完工。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，銀行放貸通常會查看條件，一看債償能力、二看抵押品價值，以地處台北市精華區的預售屋而言，總價動輒3千萬起跳，即使總價未達央行豪宅限貸令4成門檻，但有能力購買逾3千萬的客戶群條件更是不言而喻，房貸緊縮影響自然相對較小。至於央行再度限貸為房市帶來的衝擊，他指出，「大多是鎖定低總價1000~1500萬的新青安購屋族影響最大，此族群大多購買小宅，不少人貸款條件普通，衝著新青安優惠與熱度進場，極有可能因貸款延遲撥款或成數不足，導致無法如約完成交屋，後續恐承擔違約金風險。陳定中說，對於中高總價購屋族而言，除了銀彈相對充足，如果是購買預售屋，工程期至交屋至少要2~3年，屆時恐怕「不動產放貸比」水位也已降低，估計受到的影響不大。