許光漢為何33歲才當兵？網曝關鍵原因「沒犯法」：一堆男星這樣延

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▲許光漢以台劇《想見你》在中日韓爆紅，正值事業巔峰的他目前已低調入伍，預計明年8月19日才退伍。（圖／翻攝想見你臉書）

▲依照內政部役政司規定，常備役包括替代役若要申請延緩入營，必須符合19項列舉條件之一。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.25）

▲許多許太太雖然捨不得男神當兵，但表示軍白期仍會大力支持其作品，期待未來能看到更不一樣的許光漢。（圖／Disney+）

風靡中日韓的亞洲男神許光漢昨（21）日被爆他已剃平頭，現身成功嶺當新訓役男，經紀公司隨後也證實許光漢入伍消息，讓不少粉絲哀號「要等一年」，然而男神掀起民眾熱議，許多人質疑為何他的兵役能拖到年過30，有網友在社群媒體解答許光漢以2019年的台劇《想見你》在中日韓爆紅，之後又憑《關於我和鬼變成家人的那件事》榮獲金馬影帝，近期以新作《正港分局》積極進軍國際市場，有網友在社群媒體「Threads」上發文詢問「為什麼許光漢現在才入伍？ 用什麼方法延到現在的？」疑惑表示「不是只要從學校畢業，脫離學生身分後馬上就會收到兵單嗎？怎麼許光漢可以先工作這麼多年？」1990年生（民國79年）的許光漢現年33歲，比起大部分正當兵的男生年紀大上許多，貼文一出，、「大部分藝人會一直有大學學籍就可以延！所以蠻多位藝人大學一直在轉學什麼的！」、「有些進修學制的學校，學生只要每學期按時來註冊，就可以延長兵役」。依照內政部役政司規定，常備役包括替代役若要申請延緩入營，必須符合19項列舉條件之一，其中包括，得向區公所兵役課辦理延期入營申請；而規定為男子，許光漢目前33歲，仍須依法接受徵兵，因此趕在除役期限前入伍。有網友力挺男神、「雖然30歲後才當兵，但畢竟沒犯法……」。但也有人好奇許光漢為何不在紅之前去當兵，表示自己是從「我的男孩」時期時候便知道他，網友討論可能原因，，粉絲也對「當完兵後的男神魅力值」抱有一定程度的期待。對於民眾的質疑與推測，其經紀公司合力極光娛樂表示「不好意思，其他細節我們就不多作回覆了，團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」許多許太太雖然捨不得男神當兵，但仍大喊「會等你回來！明年見！」，表示軍白期仍會大力支持其作品，期待未來能看到更不一樣的許光漢。