許光漢為何33歲才當兵？網曝關鍵原因「沒犯法」：一堆男星這樣延

風靡中日韓的亞洲男神許光漢昨（21）日被爆他已剃平頭，現身成功嶺當新訓役男，經紀公司隨後也證實許光漢入伍消息，讓不少粉絲哀號「要等一年」，然而男神「33歲才服兵役」掀起民眾熱議，許多人質疑為何他的兵役能拖到年過30，有網友在社群媒體解答「有『學籍』就能延」。
許光漢以2019年的台劇《想見你》在中日韓爆紅，之後又憑《關於我和鬼變成家人的那件事》榮獲金馬影帝，近期以新作《正港分局》積極進軍國際市場，正值事業巔峰的他目前已經低調入伍服役，預計明（2025）年8月19日才退伍。
有網友在社群媒體「Threads」上發文詢問「為什麼許光漢現在才入伍？ 用什麼方法延到現在的？」疑惑表示「不是只要從學校畢業，脫離學生身分後馬上就會收到兵單嗎？怎麼許光漢可以先工作這麼多年？」1990年生（民國79年）的許光漢現年33歲，比起大部分正當兵的男生年紀大上許多，可能成為成功嶺「最老菜鳥」。
貼文一出，其他網友紛紛給出「延遲入伍」的關鍵原因，表示「有學籍便能延役」、「大部分藝人會一直有大學學籍就可以延！所以蠻多位藝人大學一直在轉學什麼的！」、「有些進修學制的學校，學生只要每學期按時來註冊，就可以延長兵役」。
依照內政部役政司規定，常備役包括替代役若要申請延緩入營，必須符合19項列舉條件之一，其中包括「專科以上學校畢業學生，已取得大學以上學校報名證明」，得向區公所兵役課辦理延期入營申請；而「役齡男子」規定為男子年滿18歲之翌年1月1日起役，至屆滿36歲之年12月31日除役，許光漢目前33歲，仍須依法接受徵兵，因此趕在除役期限前入伍。
有網友力挺男神「如果他違法，政府在他出國之前就會逮他、軍法審判，但是都沒有，人家是光明正大（延期入伍）」、「雖然30歲後才當兵，但畢竟沒犯法……」。
但也有人好奇許光漢為何不在紅之前去當兵，表示自己是從「我的男孩」時期時候便知道他，網友討論可能原因，認為許光漢選擇現在入伍是因事業已較穩定，粉絲也對「當完兵後的男神魅力值」抱有一定程度的期待。
對於民眾的質疑與推測，其經紀公司合力極光娛樂表示「不好意思，其他細節我們就不多作回覆了，團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」
許多許太太雖然捨不得男神當兵，但仍大喊「會等你回來！明年見！」，表示軍白期仍會大力支持其作品，期待未來能看到更不一樣的許光漢。
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有網友在社群媒體「Threads」上發文詢問「為什麼許光漢現在才入伍？ 用什麼方法延到現在的？」疑惑表示「不是只要從學校畢業，脫離學生身分後馬上就會收到兵單嗎？怎麼許光漢可以先工作這麼多年？」1990年生（民國79年）的許光漢現年33歲，比起大部分正當兵的男生年紀大上許多，可能成為成功嶺「最老菜鳥」。
貼文一出，其他網友紛紛給出「延遲入伍」的關鍵原因，表示「有學籍便能延役」、「大部分藝人會一直有大學學籍就可以延！所以蠻多位藝人大學一直在轉學什麼的！」、「有些進修學制的學校，學生只要每學期按時來註冊，就可以延長兵役」。
依照內政部役政司規定，常備役包括替代役若要申請延緩入營，必須符合19項列舉條件之一，其中包括「專科以上學校畢業學生，已取得大學以上學校報名證明」，得向區公所兵役課辦理延期入營申請；而「役齡男子」規定為男子年滿18歲之翌年1月1日起役，至屆滿36歲之年12月31日除役，許光漢目前33歲，仍須依法接受徵兵，因此趕在除役期限前入伍。
有網友力挺男神「如果他違法，政府在他出國之前就會逮他、軍法審判，但是都沒有，人家是光明正大（延期入伍）」、「雖然30歲後才當兵，但畢竟沒犯法……」。
但也有人好奇許光漢為何不在紅之前去當兵，表示自己是從「我的男孩」時期時候便知道他，網友討論可能原因，認為許光漢選擇現在入伍是因事業已較穩定，粉絲也對「當完兵後的男神魅力值」抱有一定程度的期待。
對於民眾的質疑與推測，其經紀公司合力極光娛樂表示「不好意思，其他細節我們就不多作回覆了，團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」
許多許太太雖然捨不得男神當兵，但仍大喊「會等你回來！明年見！」，表示軍白期仍會大力支持其作品，期待未來能看到更不一樣的許光漢。