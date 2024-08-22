處暑到！7-11咖啡今買一送一、特大杯28元可寄杯　全家拿鐵10元

今（22）日是二十四節氣「處暑」，代表秋天漸近，但暑氣還沒消退，快來杯冰咖啡、茶飲消暑。7-11 APP發動特大杯美式買10送8，若是自備杯再扣5元，等於單杯最低28元；此外，LINE禮物平台也有7-11卡布奇諾買一送一，今日再度補貨，囤電子票券要快。全家便利商店限時5天，大杯拿鐵、寒天甘蔗檸檬、凍凍好喝奶茶都是第2杯10元。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月21日至9月3日
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）
◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）
◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
每日限量2000組，自凌晨0時重新補貨開賣，因此若當日已完售，可設定鬧鐘凌晨0時重新搶買，預計補貨1小時內仍有機會買到。
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
🟡全家便利商店
📍門市｜8月21日至8月25日
◾大杯拿鐵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯冰嘉明拿鐵3杯150元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價43元）
📍APP｜8月20日至8月22日
◾仙女紅茶特價29元，7.3折（原價40元）
◾仙女醇奶茶39元，7.1折（原價55元）
🟡foodomo外送平台
即日起至9月6日期間，每周三至周五有星巴克特大杯飲品買一送一，福饕會員再享自取7折或外送免運，以下特價舉例換算：
◾特大杯美式買1送1，5折（原價125元、特價63元）
◾特大杯紅茶那堤買1送1，5折（原價160元、特價80元）
◾特大杯那堤買1送1，5折（原價150元、特價75元）
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