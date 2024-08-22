珊珊颱風今生成「恐變中颱」！吳德榮揭最新路徑：將向東北大迴轉

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▲「珊珊」颱風受其東側太平洋高壓的導引，向北北西朝日本方向前進，有增強至中度颱風以上的趨勢。（圖／中央氣象署）

▲今、明午後山區及北台灣部分平地偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。（圖／NOWnews攝影中心）

第10號颱風「珊珊」已於今（22）日凌晨2時生成，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，「珊珊」目前為輕颱，但未來有增強至中颱的趨勢，且路徑將向東北大迴轉，高機率侵襲日本。而台灣今、明兩日山區及北台灣部分平地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，且週六之後雨區有擴大趨勢。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，第10號颱風「珊珊」已從關島附近熱帶低壓發展生成輕颱，根據中央氣象署今日2時路徑潛勢預測圖顯示，「珊珊」颱風未來2天移動速度緩慢，等到北方高壓減弱後，「珊珊」颱風受其東側太平洋高壓的導引，向北北西朝日本方向前進，有增強至中度颱風以上的趨勢。根據最新歐洲模式(ECMWF)50次的系集模擬路徑，也與前5天的行徑大約相符，不過「珊珊」颱風之後將向東北大迴轉，侵襲日本的機率很高，但登陸地點及時間仍存在很大的不確定性。而今年8月至今，西北太平洋已有6個颱風生成，比起往年8月的約平均5.4個颱風，超過了氣候平均值。今晨截至4時43分，各地區平地最低氣溫約在22、23度，今日各地區氣溫為北部22至38度，中部22至36度，南部23至36度，東部22至37度。根據最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天受太平洋高壓影響，各地天氣熱如盛夏，提醒民眾注意防曬、防中暑。降雨部分，今、明午後山區及北台灣部分平地偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。 最新模式模擬顯示，週六至下週三（24至28日）因太平洋高壓減弱，各地天氣仍偏熱，但水氣增多，近山區有午後局部雷陣雨的機率，平地受到影響的範圍則有逐漸擴大的趨勢。