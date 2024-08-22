致敬歐巴馬或單純巧合？賀錦麗全代會「淺棕套裝」亮相引熱議

民主黨全國代表大會正在芝加哥舉行，副總統賀錦麗（Kamala Harris）在第一晚就登台講話，還身穿由Chloé創意總監卡瑪利（Chemena Kamali）所設計的淺棕褐色套裝，有外媒針對賀錦麗當晚的穿著抽絲剝繭，認為這幾乎喚醒了一段美國社會的「集體記憶」，就是2014年、時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）的「棕色西裝門事件」（Tan Suit Gate）。
根據《CNN》報導，2014年8月28日，歐巴馬舉行記者會，討論升級對伊斯蘭國（ISIS）軍事反應一事，卻因穿了一套淺棕西裝而受到廣泛關注，激怒了一些保守派評論員，認為他的服裝選擇與所討論主題的嚴肅性不符、不夠莊重。
10年後，賀錦麗作為民主黨角逐2024年總統大選的候選人，再度引發熱議，有人認為她試圖引誘右派保守媒體，針對她穿棕褐色套裝進行整整一週的特別報導，甚至將她的著裝決定描述為「深度惡搞」。然而，也有分析指出，賀錦麗選擇這套裝扮，是對一段瑣碎政治歷史的有趣暗示，就像歐巴馬的棕褐色西裝成為有色人種政客、面臨帶有種族色彩審查的象徵，賀錦麗也可能是想在民主黨全代會中，靠這套淺棕色套裝重新喚起這種感覺。
不過，也有評論緩頰稱，這可能純粹只是巧合，賀錦麗當天的穿著，跟歐巴馬還是有一點差別，顏色更深，更偏向駝色；而且這也不是她近期唯一一次穿類似色調的衣服。
報導指出，賀錦麗的服裝選擇，標誌著她與Chloé及卡瑪利的關係持續深化，特別Chloé正在經歷一個文化塑造時刻，卡瑪利自上任以來，因重新詮釋現代女裝準則而受到讚譽，而賀錦麗從很多方面來說，都是她的理想模特兒：一位有影響力的有色人種女性。
同時，對賀錦麗而言，這也有助於反駁她穿衣風格過於單調的名聲，既能夠滿足時尚評論家的要求，也能讓外界重新將焦點放到她的政治觀點與政見，雖然仍採取她的標誌性剪裁，但寬領、喇叭形及地長褲，讓整體感覺不那麼嚴肅無趣。
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10年後，賀錦麗作為民主黨角逐2024年總統大選的候選人，再度引發熱議，有人認為她試圖引誘右派保守媒體，針對她穿棕褐色套裝進行整整一週的特別報導，甚至將她的著裝決定描述為「深度惡搞」。然而，也有分析指出，賀錦麗選擇這套裝扮，是對一段瑣碎政治歷史的有趣暗示，就像歐巴馬的棕褐色西裝成為有色人種政客、面臨帶有種族色彩審查的象徵，賀錦麗也可能是想在民主黨全代會中，靠這套淺棕色套裝重新喚起這種感覺。
不過，也有評論緩頰稱，這可能純粹只是巧合，賀錦麗當天的穿著，跟歐巴馬還是有一點差別，顏色更深，更偏向駝色；而且這也不是她近期唯一一次穿類似色調的衣服。
報導指出，賀錦麗的服裝選擇，標誌著她與Chloé及卡瑪利的關係持續深化，特別Chloé正在經歷一個文化塑造時刻，卡瑪利自上任以來，因重新詮釋現代女裝準則而受到讚譽，而賀錦麗從很多方面來說，都是她的理想模特兒：一位有影響力的有色人種女性。
同時，對賀錦麗而言，這也有助於反駁她穿衣風格過於單調的名聲，既能夠滿足時尚評論家的要求，也能讓外界重新將焦點放到她的政治觀點與政見，雖然仍採取她的標誌性剪裁，但寬領、喇叭形及地長褲，讓整體感覺不那麼嚴肅無趣。
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