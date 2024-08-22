Fed會議紀要傾向9月降息、美股收紅　台股開盤小漲31點

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美國聯準會昨日公布會議紀要，多數官員認為9月降息是合適的，激勵美國股市昨（21）日全數走高，其中費半指數上漲逾1%，也激勵台北股市今（22）日小開高，開盤上漲31.29點、來到22269.18點，挑戰站回5日線。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.74點、來到269.12點，力守所有均線。今日開盤量大強勢個股：福裕、錸寶、錸德、中光電、蜜望實。權值股開盤全數走高，權王台積電開盤上漲2元、來到960元；鴻海開盤上漲0.5元、來到184元；聯發科開盤上漲10元、來到1230元。聯準會公布7月政策會議記錄，大多數央行官員認為9月降息可能是合適的，部分官員認為7月有理由降息。其中會議紀要還顯示，越來越少的官員擔心過早放鬆貨幣政策可能會重新引發通膨，官員們認為就業市場大致恢復到COVID-19疫情前的水平，並形容其為「強勁但不過熱」。也因此激勵美國股市昨日全數走高，道瓊指數上漲55.52點或0.14%，收40890.49點；那斯達克指數上漲102.05點或0.57%，收17918.99點；標普500指數上漲23.73點或0.42%，收5620.85點；費半指數上漲71.63點或1.38%，收5267.93點。科技五大天王漲跌互見，Meta上漲1.6%，蘋果下跌0.049%，Alphabet下跌0.8%，微軟下跌0.16%，亞馬遜上漲0.69%。半導體股多數走高，輝達上漲0.98%，博通下跌0.1%，美光上漲0.31%，高通上漲1.23%，應用材料上漲1.44%，德儀上漲2.88%，AMD上漲0.9%。台股ADR漲多跌少，台積電ADR下跌0.35%，日月光ADR上漲1.01%，聯電ADR上漲1.37%，中華電信ADR上漲0.36%。