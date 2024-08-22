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炎亞綸穩交3年對象爆是助理！他高顏值不輸明星　經紀方正式回應

記者林奕如／台北報導

▲炎亞綸七夕才認愛，爆出穩交3年的另一半對象是高顏值助理，經紀人回應：「助理本來就會時時刻刻跟在藝人身邊。」（圖／記者吳翊緁攝影）
▲炎亞綸七夕才認愛，爆出穩交3年的另一半對象是高顏值助理，經紀人回應：「助理本來就會時時刻刻跟在藝人身邊。」（圖／記者吳翊緁攝影）
藝人炎亞綸走過MeToo風暴，以影集《Q18量子預言》正式復出，當時記者會上，他就承認有穩交3年的另一半，對象是屬馬、半個圈內人，近日爆出對象就是長相帥氣的執行經紀兼助理Xuan。對此，炎亞綸經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「助理本來就會時時刻刻跟在藝人身邊，不用過多聯想猜測。」

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炎亞綸本月出席新戲《Q18量子預言》記者會時，沉寂14個月依舊口才不減，面對大批媒體很淡定，而當時助理Xuan一直陪在身邊。據《壹蘋新聞網》報導，有知情人士爆料，炎亞綸口中的對象就是他。

▲藝人炎亞綸（吳秉孺）先前遭網紅耀樂爆料偷拍並持有兩人的私密影片，因為當時耀樂還是未成年，炎亞綸以製造少年性交行為之電子訊號罪和意圖散布而持有少年性影像罪被起訴。（圖／炎亞綸臉書）
▲藝人炎亞綸走過MeToo風暴，當時告白感謝另一半陪他度過低潮。（圖／炎亞綸臉書）
Xuan外型白淨帥氣，顏值不輸明星，炎亞綸工作時他一直形影不離，顧前顧後打點一切，當時炎亞綸出庭時，他也跟在身旁，符合炎亞綸所說，對象陪他一起走過低潮。

炎亞綸當時在七夕受訪，大方承認有對象，更浪漫告白：「他陪我經歷滿多起伏，我對感情很難相信跟願意全心投入，以往有很不好經驗，他算是目前感覺起來，是我願意全部給出去的人，全部給出去有可能受傷，他是我可以承擔受傷的人。」

▲《Q18量子預言》於今日鴻海集團內湖大樓舉辦特映會，除導演周美玲、藝人炎亞綸、石知田、李千娜。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲藝人炎亞綸以《Q18量子預言》正式復出。（圖／記者吳翊緁攝影）
炎亞綸也透露，新對象是半個圈外人，從事幕後工作，由於炎亞綸之前算命，老師建議他多接觸「屬老鼠」的人，被問對象生肖，炎亞綸連忙笑說：「太晚了，他屬馬。」意外曝光對象屬馬。這起緋聞曝光，粉絲力挺炎亞綸選擇，並且到Threads（脆）留言，「不管大家有什麼猜測，請尊重當事人好嗎？」釣出炎亞綸回應：「謝謝。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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