炎亞綸穩交3年對象爆是助理！他高顏值不輸明星　經紀方正式回應

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▲藝人炎亞綸走過MeToo風暴，當時告白感謝另一半陪他度過低潮。（圖／炎亞綸臉書）

▲藝人炎亞綸以《Q18量子預言》正式復出。（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人炎亞綸走過MeToo風暴，以影集《Q18量子預言》正式復出，當時記者會上，他就承認有穩交3年的另一半，對象是屬馬、半個圈內人，近日爆出對象就是長相帥氣的執行經紀兼助理Xuan。對此，炎亞綸經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「助理本來就會時時刻刻跟在藝人身邊，不用過多聯想猜測。」炎亞綸本月出席新戲《Q18量子預言》記者會時，沉寂14個月依舊口才不減，面對大批媒體很淡定，而當時助理Xuan一直陪在身邊。據《壹蘋新聞網》報導，有知情人士爆料，炎亞綸口中的對象就是他。Xuan外型白淨帥氣，顏值不輸明星，炎亞綸工作時他一直形影不離，顧前顧後打點一切，當時炎亞綸出庭時，他也跟在身旁，符合炎亞綸所說，對象陪他一起走過低潮。炎亞綸當時在七夕受訪，大方承認有對象，更浪漫告白：「他陪我經歷滿多起伏，我對感情很難相信跟願意全心投入，以往有很不好經驗，他算是目前感覺起來，是我願意全部給出去的人，全部給出去有可能受傷，他是我可以承擔受傷的人。」炎亞綸也透露，新對象是半個圈外人，從事幕後工作，由於炎亞綸之前算命，老師建議他多接觸「屬老鼠」的人，被問對象生肖，炎亞綸連忙笑說：「太晚了，他屬馬。」意外曝光對象屬馬。這起緋聞曝光，粉絲力挺炎亞綸選擇，並且到Threads（脆）留言，「不管大家有什麼猜測，請尊重當事人好嗎？」釣出炎亞綸回應：「謝謝。」