珊珊颱風強度一直提升！最新「各國路徑」出爐　週末台灣雨區擴大

珊珊颱風（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）今（22）日凌晨2時在台灣東方生成，目前發展條件不錯，強度不斷提升中，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，珊珊「會是一個強度較強的颱風」，路徑預估將往日本前進，對當地可能有不少影響。
天氣風險分析師林孝儒指出，珊珊颱風距離台灣東南方約3000多公里，目前颱風以每小時6公里速度向西北方前進，預測未來路徑在太平洋高壓導引下，將持續位於日本東南方海面朝西北方前進，對台灣無影響；但下週日本可能會受到珊珊颱風的侵襲，有旅日安排的民眾務必特別小心。
台灣天氣上，今日至週末，各地早晚基本上是「晴時多雲」，午後受「熱力作用」影響，各地仍有午後雷陣雨，雖然局限在山區發展，但大台北盆地也有機會受山區熱對流擴散發展，有短暫陣雨或雷雨機會，提醒民眾外出記得攜帶雨具外，前往山區活動要小心午後雷陣雨帶來的潛在危險。
此外，氣溫持續炎熱，尤其大台北盆地、西部內陸及花東縱谷，近期將有攝氏36度或以上高溫出現；下週太平洋高壓減弱，且台灣東部海域有微弱低壓活動跡象，整體午後熱對流的發展又將增多；林孝儒總結，近期天氣變化不大，以午後雷陣雨型態為主，但熱對流降雨通常來得快、雨勢強、範圍小且時間短，請勿掉以輕心。
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台灣天氣上，今日至週末，各地早晚基本上是「晴時多雲」，午後受「熱力作用」影響，各地仍有午後雷陣雨，雖然局限在山區發展，但大台北盆地也有機會受山區熱對流擴散發展，有短暫陣雨或雷雨機會，提醒民眾外出記得攜帶雨具外，前往山區活動要小心午後雷陣雨帶來的潛在危險。
此外，氣溫持續炎熱，尤其大台北盆地、西部內陸及花東縱谷，近期將有攝氏36度或以上高溫出現；下週太平洋高壓減弱，且台灣東部海域有微弱低壓活動跡象，整體午後熱對流的發展又將增多；林孝儒總結，近期天氣變化不大，以午後雷陣雨型態為主，但熱對流降雨通常來得快、雨勢強、範圍小且時間短，請勿掉以輕心。