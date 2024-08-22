珊珊颱風強度一直提升！最新「各國路徑」出爐　週末台灣雨區擴大

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▲針對珊珊颱風，目前各國預測路徑都認為會往日本前進， 並在下週影響當地天氣。（圖／typhoon2000）

▲近期台灣天氣以午後雷陣雨為主，週末水氣稍微增多，下週低壓帶影響降雨範圍更廣。（圖／中央氣象署）

珊珊颱風（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）今（22）日凌晨2時在台灣東方生成，，路徑預估將往日本前進，對當地可能有不少影響。天氣風險分析師林孝儒指出，珊珊颱風距離台灣東南方約3000多公里，目前颱風以每小時6公里速度向西北方前進，預測未來路徑；但下週日本可能會受到珊珊颱風的侵襲，有旅日安排的民眾務必特別小心。台灣天氣上，今日至週末，各地早晚基本上是「晴時多雲」，，有短暫陣雨或雷雨機會，提醒民眾外出記得攜帶雨具外，前往山區活動要小心午後雷陣雨帶來的潛在危險。此外，氣溫持續炎熱，尤其；下週太平洋高壓減弱，且台灣東部海域有微弱低壓活動跡象，整體午後熱對流的發展又將增多；林孝儒總結，近期天氣變化不大，以午後雷陣雨型態為主，但熱對流降雨通常來得快、雨勢強、範圍小且時間短，請勿掉以輕心。