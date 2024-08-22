李珠珢來台灣爆紅！名字一堆人唸錯　韓國啦啦隊10大女神名單整理

珊珊颱風強度一直提升！最新「各國路徑」出爐　週末台灣雨區擴大

記者張志浩／綜合報導

▲珊珊颱風今天凌晨生成後，強度不斷提升中，路徑預估將往日本前進，對台灣無影響。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）
▲珊珊颱風今天凌晨生成後，強度不斷提升中，路徑預估將往日本前進，對台灣無影響。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）
珊珊颱風（Shanshan香港命名，原意為女孩名）今（22）日凌晨2時在台灣東方生成，目前發展條件不錯，強度不斷提升中，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，珊珊「會是一個強度較強的颱風」，路徑預估將往日本前進，對當地可能有不少影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
天氣風險分析師林孝儒指出，珊珊颱風距離台灣東南方約3000多公里，目前颱風以每小時6公里速度向西北方前進，預測未來路徑在太平洋高壓導引下，將持續位於日本東南方海面朝西北方前進，對台灣無影響；但下週日本可能會受到珊珊颱風的侵襲，有旅日安排的民眾務必特別小心。

▲針對珊珊颱風，目前各國預測路徑都認為會往日本前進，並在下週影響當地天氣。（圖／typhoon2000）
▲針對珊珊颱風，目前各國預測路徑都認為會往日本前進， 並在下週影響當地天氣。（圖／typhoon2000）
台灣天氣上，今日至週末，各地早晚基本上是「晴時多雲」，午後受「熱力作用」影響，各地仍有午後雷陣雨，雖然局限在山區發展，但大台北盆地也有機會受山區熱對流擴散發展，有短暫陣雨或雷雨機會，提醒民眾外出記得攜帶雨具外，前往山區活動要小心午後雷陣雨帶來的潛在危險。

此外，氣溫持續炎熱，尤其大台北盆地、西部內陸及花東縱谷，近期將有攝氏36度或以上高溫出現；下週太平洋高壓減弱，且台灣東部海域有微弱低壓活動跡象，整體午後熱對流的發展又將增多；林孝儒總結，近期天氣變化不大，以午後雷陣雨型態為主，但熱對流降雨通常來得快、雨勢強、範圍小且時間短，請勿掉以輕心。

▲近期台灣天氣以午後雷陣雨為主，週末水氣稍微增多，下週低壓帶影響降雨範圍更廣。（圖／中央氣象署）
▲近期台灣天氣以午後雷陣雨為主，週末水氣稍微增多，下週低壓帶影響降雨範圍更廣。（圖／中央氣象署）

珊珊颱風今生成「恐變中颱」！吳德榮揭最新路徑：將向東北大迴轉

把握好天氣！下波「全台有雨」時段出爐　準珊珊颱風路徑往日本衝

珊珊颱風撞名立委黃珊珊！翻出「取名原因」太震驚：紀念奧運金牌

「珊珊颱風」最快明天生成！路徑、對台影響出爐　今先防火熱高溫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生