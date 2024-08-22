馬斯克真能接住川普橄欖枝？分析潑冷水：特斯拉股東恐怕會很不爽

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）與特斯拉、SpaceX首席執行長馬斯克（Elon Musk）越走越近，日前川普甚至透露，若馬斯克願意，待他勝選後可以給他政府職位或顧問角色，而馬斯克也在自家社群平台X貼出一張人工智慧合成圖，表達「我願意」。不過有分析指出，儘管在「川普2.0」的白宮裡什麼都可能發生，但若馬斯克真想在新一屆政府擔任要角，將面臨巨大的利益衝突，沒有那麼容易克服。
根據《CNN》報導，進入政府工作，個人財產的申報與交代是非常重要的，對於像馬斯克這樣的人來說，這尤其是個大問題，他高達2450億美元的財富，主要與特斯拉、SpaceX 、X平台、生技、人工智慧、衛星通訊等領域的持股掛鉤。
通常，進入公職體系者，會透過剝離股票、資產或設置秘密信託（又稱盲目信託，blind trust）來解決，但身為特斯拉執行長、單一最大股東，馬斯克不可能在不導致股價暴跌的情況下，就出售自己的股份；而且考慮到他的商業利益範圍，很難看出他可以在哪些地方任職而都不需要迴避。哥倫比亞法學院（Columbia Law School）教授布里福特（Richard Briffault）直言：「有什麼與他的經濟利益無關的事情嗎？我不確定那會是什麼。」
報導提到，雖然川普很常誇大其詞、說出不是事實的內容，但若假設馬斯克和川普，對此事（讓馬斯克擔任公職）都是認真的，喬治華盛頓大學法學院（George Washington University Law School）教授莫里森（Alan Morrison）表示，馬斯克面臨的最大障礙將是如何獲得參議院的批准，這是所有內閣官員都必經的過程，屆時參議院很可能會堅持要求他剝離特定證券，包括但不限於特斯拉（如果他去了運輸部）或 SpaceX（如果他去了國防部）。
在被問及馬斯克入閣的可能性有多大時，艾夫斯坦言，這個想法「感覺很牽強」，但因為對象是川普和馬斯克，所以一切皆有可能。
我是廣告 請繼續往下閱讀
通常，進入公職體系者，會透過剝離股票、資產或設置秘密信託（又稱盲目信託，blind trust）來解決，但身為特斯拉執行長、單一最大股東，馬斯克不可能在不導致股價暴跌的情況下，就出售自己的股份；而且考慮到他的商業利益範圍，很難看出他可以在哪些地方任職而都不需要迴避。哥倫比亞法學院（Columbia Law School）教授布里福特（Richard Briffault）直言：「有什麼與他的經濟利益無關的事情嗎？我不確定那會是什麼。」
報導提到，雖然川普很常誇大其詞、說出不是事實的內容，但若假設馬斯克和川普，對此事（讓馬斯克擔任公職）都是認真的，喬治華盛頓大學法學院（George Washington University Law School）教授莫里森（Alan Morrison）表示，馬斯克面臨的最大障礙將是如何獲得參議院的批准，這是所有內閣官員都必經的過程，屆時參議院很可能會堅持要求他剝離特定證券，包括但不限於特斯拉（如果他去了運輸部）或 SpaceX（如果他去了國防部）。
最後，除了在華府可能面臨的法律和道德困境之外，分析認為，馬斯克更大的反對力量將會來自華爾街，畢竟特斯拉股東已經對這位CEO的「業餘活動」感到相當惱火。韋德布希證券（Wedbush Securities）董事總經理艾夫斯（Dan Ives）就表示：「馬斯克可能在川普入主的白宮擔任內閣職務，這將是特斯拉投資者不願看到的災難。馬斯克需要關注特斯拉，華爾街最不想看到的就是他與川普並肩出現在橢圓形辦公室。」
在被問及馬斯克入閣的可能性有多大時，艾夫斯坦言，這個想法「感覺很牽強」，但因為對象是川普和馬斯克，所以一切皆有可能。
最新【2024美國總統大選】報導專頁