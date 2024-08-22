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陳佩琪為兒結婚看1.2億豪宅？鍾小平曝真相：她兒子現在沒女友

記者余祥／台北報導

▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪遭爆看1.2億豪宅，引發爭議。（圖／資料照片）
▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪遭爆看1.2億豪宅，引發爭議。（圖／資料照片）
民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪遭爆7月去看1.2億元的豪宅，陳佩琪日前解釋稱是為兒子結婚要買房，今日也在臉書PO文親自還原過程。不過台北市議員鍾小平爆料，柯文哲的兒子還沒有女朋友，結婚還早得很。

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陳佩琪遭爆上月去看立法院附近的1.2億元豪宅，陳佩琪被問及此事第一時間否認，隨後馬上改口是因兒子快結婚要買房，今（22）日又發文稱，因為3個小孩又同時跑到國外去了，感覺空巢期憂鬱症快來，約最近3、4個月有看房，也的確有看過破億元價位的房子，也看了小宅。

不過，鍾小平在政論節目中爆料，陳佩琪稱看房子是為了兒子結婚用、生孩子要住那邊，但事實上「他兒子現在沒有女朋友，要結婚還早得很」。同場的政治評論員吳靜怡則笑說，「搞不好他比你（鍾小平）還快」，名嘴鍾年晃也喊，可能今天去相親，明天就結婚，「我確定柯文哲的兒子結婚一定比鍾小平快」。

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