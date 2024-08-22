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台南幫醜聞連環爆！謝龍介曝賴清德曾吐一句話：他早就知道

記者林怡昕／台北報導

▲總統賴清德內部成員近日醜聞連環爆。（圖／記者吳翊緁攝）
▲總統賴清德內部成員近日醜聞連環爆。（圖／記者吳翊緁攝）
交通部前部長李孟諺因婚外情請辭，昨天民進黨立委林宜瑾國會辦公室、地方服務處又遭檢方搜索，「台南幫」接連出事。對此，國民黨立委謝龍介今（22）日直言，總統賴清德曾在台南說過，「尻川（屁股台語）有幾根毛大家都知道」，很多事情他早就知道，但也肯定賴清德敢辦。

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謝龍介今天受訪時提及，自己已經肯定賴清德好幾次了，從鄭文燦案子開始，檢調一路開綠燈，開綠燈當然奸犯科、官商勾結不分藍綠白，有案該辦就辦，這才能帶給民眾新氣象。

謝龍介也說，可是當內部成員貪污不斷，一而再再而三地爆，這就需要自清，「賴清德不可能沒有聽過，很多事情他早就知道」，所以他才會在去年說，「尻川（屁股台語）有幾根毛大家都知道」，賴也是了然於胸，但是態度上是對的，他沒有要法務部擋案子。

謝龍介希望清者自清，有些案子司法機關不要成為政治操作工具，就證據就辦，沒有證據就不要繪聲繪影。

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