政策雙面刃！新青安貸款恐變金融風暴？央行總裁罕提「次貸風暴」

針對近期外界關切新青安貸款涉及投機客、人頭戶及貸後轉租等不法情事，財政部昨（21）日公布第二波查核結果，查核結果計有73件未符購屋自住使用。不過由於新青安導致房市交易熱絡，卻也讓國銀房貸水位接近滿載，傳出央行近期已找全體國銀「喝咖啡」，希望國銀把房貸業務比例維持在一定範圍內，避免房市過熱。面對現在的景況，《商業周刊》昨日在粉專提到：房市出現泡沫跡象，央行總裁罕見提次貸風暴，央行總裁楊金龍上週約談大型銀行的總經理，也罕見提及美國次貸風暴。
新青安貸款涉及投機客、人頭戶及貸後轉租等不法情事吵得沸沸揚陽，財政部昨日公布第二波查核結果，查核結果計有73件未符購屋自住使用，其中有出租情事34件，人頭戶39件。累計兩波查核共查出1575件違規未符購屋自住使用。
近期財政部緊鑼密鼓展開查核，繼第一波查出1502件未符自住使用個案，其中涉有出租情事計1332件，人頭戶計170件。財政部再公布第2波查核結果，針對今年年4月1日至6月30日已核貸的新青安貸款案件進行查核範圍，查核結果計有73件未符購屋自住使用，其中有出租情事34件，人頭戶39件。
而針對新青安導致房市交易熱絡，推升國銀房貸水位接近滿載，接連傳出鬧錢荒、暫停收件。昨日央行召開臨時記者會證實，已找多達34家銀行到行喝咖啡，由於不動產貸款集中度已逼近歷史高點，籲請各銀行善盡社會責任，避免信用資源過度集中流向不動產貸款，並於9月6日前研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案。
而開始有聲音擔心房市危機恐怕會演變成金融風暴，對此《商業周刊》在粉專提到，為了讓「人人有房住」，新青安案房貸大幅放寬房貸的條件，例如還款年限長達40年，寬限期達5年等。不少財力有限的年輕人有機會取得貸款，晉升有房一族。但後遺症就是信用過度膨脹，也造成房價狂飆。
《商業周刊》表示，新青安上路一年後，政府終於發現事態嚴重。央行看到房市出現泡沫化的跡象，而且用常規的政策工具，已無法控制風險，才破天荒祭出「限貸令」這個大絕招。
不僅如此，《商業周刊》也表示，央行總裁楊金龍上週約談大型銀行的總經理，罕見提及美國次貸風暴，示警各銀行要對房貸戶未來的收支，進行非常謹慎的評估，並嚴格管控房貸餘額。
而這波央行限貸令最大的受害者事誰？《商業周刊》表示就是中壯年的換屋族和非新青安的首購族。例如，許多40、50歲的族群，累積一定存款後，想要從老公寓換到有電梯的大廈，如今只能取消交易、被迫違約，賠掉成交價10%的定金。
《商業周刊》認為，新青安造成房價狂飆，不僅危害台灣金融穩定，也加深社會不穩定，其殺傷力已遠超過為民造福的原意。而且，有換屋需求的中壯年，如今因限貸令而受害，代表新青安也未做到利益均沾，反而變成權益上的相對剝奪。
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近期財政部緊鑼密鼓展開查核，繼第一波查出1502件未符自住使用個案，其中涉有出租情事計1332件，人頭戶計170件。財政部再公布第2波查核結果，針對今年年4月1日至6月30日已核貸的新青安貸款案件進行查核範圍，查核結果計有73件未符購屋自住使用，其中有出租情事34件，人頭戶39件。
而針對新青安導致房市交易熱絡，推升國銀房貸水位接近滿載，接連傳出鬧錢荒、暫停收件。昨日央行召開臨時記者會證實，已找多達34家銀行到行喝咖啡，由於不動產貸款集中度已逼近歷史高點，籲請各銀行善盡社會責任，避免信用資源過度集中流向不動產貸款，並於9月6日前研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案。
而開始有聲音擔心房市危機恐怕會演變成金融風暴，對此《商業周刊》在粉專提到，為了讓「人人有房住」，新青安案房貸大幅放寬房貸的條件，例如還款年限長達40年，寬限期達5年等。不少財力有限的年輕人有機會取得貸款，晉升有房一族。但後遺症就是信用過度膨脹，也造成房價狂飆。
《商業周刊》表示，新青安上路一年後，政府終於發現事態嚴重。央行看到房市出現泡沫化的跡象，而且用常規的政策工具，已無法控制風險，才破天荒祭出「限貸令」這個大絕招。
不僅如此，《商業周刊》也表示，央行總裁楊金龍上週約談大型銀行的總經理，罕見提及美國次貸風暴，示警各銀行要對房貸戶未來的收支，進行非常謹慎的評估，並嚴格管控房貸餘額。
而這波央行限貸令最大的受害者事誰？《商業周刊》表示就是中壯年的換屋族和非新青安的首購族。例如，許多40、50歲的族群，累積一定存款後，想要從老公寓換到有電梯的大廈，如今只能取消交易、被迫違約，賠掉成交價10%的定金。
《商業周刊》認為，新青安造成房價狂飆，不僅危害台灣金融穩定，也加深社會不穩定，其殺傷力已遠超過為民造福的原意。而且，有換屋需求的中壯年，如今因限貸令而受害，代表新青安也未做到利益均沾，反而變成權益上的相對剝奪。