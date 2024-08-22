台股ETF總規模衝破2.52兆創新高　「這7檔」超越千億最給力

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台股ETF總規模2.52兆再創高，其中00940、00929、00919、0050、00878、006208、0056等7檔最給力，規模超過千億，這「7千金」中，高息型就佔了5檔，顯示出高息ETF持續受投資人青睞。專家表示，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，面對金融市場千變萬化，可選擇高息ETF來介入台股。近期大盤高檔震盪，不過台股ETF投資人熱情不減，趁回檔之際越跌越買，台股ETF受益人連續25周創新高，總人數來到949萬3962人，不但受益人創新高，連規模也來到2.52兆創下新猷。統計台股ETF規模今年來增加1.04兆，總檔數來到62檔，其中更有7檔規模超過千億，也是今年來規模增加前七名，分別是00940元大台灣價值高息、00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、0050元大台灣50、00878國泰永續高股息、006208富邦台50、0056元大高股息。上述7檔ETF今年規模共增加7647億，佔總增加數字的近8成，進一步觀察，台股ETF「7千金」中，高息型就佔了5檔，顯示出高息ETF持續受投資人青睞。以今年來規模與受益人都遽增的00919來說，由於00919在8月底即將公告第6次配息相關訊息，前5次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，且也已連續5次預估年化配息率逾10%，第6次是否將維持高配息，成為市場注目焦點，同時也吸引了存股族提前卡位。群益投信表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，不過，不同的成分股選股機制在不同挑選條件下，績效也會有差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一，而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為分批佈局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。