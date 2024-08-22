陳佩琪看1.2億豪宅　謝龍介不挺「時機不對」：不就是瓜田李下？

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民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆上個月去看「1.2億」豪宅，不只適逢假帳案時間點，更打臉柯文哲「居住正義」主張。對此，國民黨立委謝龍介今（22）日也不挺，認為現在時機不對、瓜田李下，要懂的避嫌，早不看晚不看，等選後才去看，大家就會覺得不妥當。柯文哲老婆陳佩琪遭爆去立院附近物色一戶1.2億豪宅，稱是盼30歲兒子未來結婚有個自己的家，今天又發文提到看房經過，稱「想做而沒做的事，夏日傍晚涼涼，晚風吹拂，閒閒沒事，走到附近看看房」，挨轟「小草辛辛苦苦賺錢捐款，夫人閒閒沒事看房」。對此，謝龍介今天受訪時表示，時機不對、瓜田李下，要懂的避嫌，早不看晚不看，等選後才去看，大家就會覺得不妥當，但是陳佩琪本來說沒有，後來記者說柯文哲說有，他又改口說「有就有」，「天下父母心，疼子都是平常心（台語）」，此時此刻不宜。另外，針對柯文哲假帳案醜聞燒到現在，是否意味他政治生涯結束？謝龍介則認為不會，因為年輕人大部份喜歡柯文哲，就是喜歡他的直白，只要他把內部釐清，還是可以回來，如果他如果開始選擇掩蓋說謊，年輕朋友就會離他而去。