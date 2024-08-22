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澀谷街頭「瑪利歐賽車」遇東京暴雨！全濕背影笑翻：玩到困難模式

記者賴禹妡／綜合報導

▲東京21日當地時間晚間6點下起暴雨，有網友就在澀谷街頭目擊，一群人身穿瑪利歐衣服，正在玩街頭卡丁車，卻被大雨淋成落湯雞。（圖／翻攝自X）
▲東京21日當地時間晚間6點下起暴雨，有網友就在澀谷街頭目擊，一群人身穿瑪利歐衣服，正在玩街頭卡丁車，卻被大雨淋成落湯雞。（圖／翻攝自X）
許多人會在日本澀谷街頭體驗駕駛卡丁車，享受在異國街上奔馳的快感。然而東京21日當地時間晚間6點下起暴雨，不僅車站、住宅區大淹水，就連飛機都全面停飛，有網友就在澀谷街頭目擊，一群人身穿瑪利歐衣服，正在玩街頭卡丁車，卻被大雨淋成落湯雞，只能在雨中默默等紅燈的畫面，照片曝光後，讓網友全笑翻直呼：「玩到困難模式了啦！」

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在東京澀谷駕駛街頭卡丁車，是許多人一生必玩的體驗，穿上瑪利歐衣服，彷彿化身遊戲角色，進入瑪利歐賽車遊戲，在東京街頭奔馳，參加價格約一人2800元至3600元台幣不等。而就有一名網友在社群平台X曬出照片，只見21日下午5時47分，澀谷街頭出現5輛卡丁車頂著暴雨正在等紅燈，由於沒有車頂遮雨，這些「瑪利歐」瞬間變成無奈的落湯雞。

▲（圖／翻攝自X）
▲21日下午5時47分，澀谷街頭出現5輛卡丁車頂著暴雨正在等紅燈，由於沒有車頂遮雨，這些「瑪利歐」瞬間變成無奈的落湯雞。（圖／翻攝自X）
原PO笑喊，這根本就是「遊擊暴雨盃：澀谷資格賽」，貼文瞬間吸引破百萬人觀看，網友全笑翻直呼「不小心玩到困難模式了」、「賽道場地：東京／夜／雨」、「原來是隱藏版的雨天模式」、「一樣的錢怎麼感覺他們比較好玩」。

日本關東地區21日因剛生成的颱風「珊珊」降下暴雨，在當地時間晚上6至7點，甚至在1小時內降下約100毫米的猛烈暴雨，東京新宿區也在同一時間觀測到94毫米的時雨量，羽田機場與東海道新幹線一度暫停航班起降與停駛，各地市區道路也出現積淹水，許多車站還出現從天花板降下「瀑布」的奇景。

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