金門縣議長洪允典遭議員「串聯罷免」　內政部：9月16日前投票

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金門縣議長洪允典被踢爆公器私用，甚至仗著議會握有預算審查權，介入隸屬縣府公營事業的金門酒廠人事案，近來有多位議員串聯，要罷免洪的議長職務，讓他回歸陽春議員身分。對此，內政部今（22）日表示，已收到9位議員的罷免提案書，最遲須於9月16日前召集全體議員進行罷免投票。洪允典日前遭週刊踢爆，公器私用拿機關地蓋招待所，現在又傳出介入人事案，要求開除一名金酒資深員工，金酒挨告最後還敗訴，挨轟「金門土皇帝」，有議員已經私下醞釀串聯罷免。對此，內政部今天表示，已於昨（21）日收到9位議員的罷免提案書，將依法檢視提案是否合法，如符合規定，最遲須於9月16日前召集全體議員進行罷免投票。如罷免案通過，議會應將議長出缺報內政部備查，並於備查30日內補選議長；如罷免案被否決，於本屆議長任期內不得對其再提罷免。內政部說明，依《地方制度法》第44條、第46條及地方立法機關組織準則第19條規定，縣（市）議會議員罷免議長，應有總額三分之一以上議員簽署，備具正、副本向內政部提出，內政部收案後將於7日內將罷免案送縣（市）議會轉被罷免人答辯，並於25日內召集罷免投票會議。議長罷免案採記名投票，且須議員總額過半數出席，出席總數三分之二同意為通過。議長罷免案如通過，議會應將議長出缺報內政部備查，並於備查30日內補選；如經否決，於議長任期內不得對其再提罷免。內政部進一步指出，有關金門縣議員提出的議長罷免案，目前金門縣議員總計19人，內政部已於8月21日收到9位議員簽署的提案書，將依上述規定辦理相關工作，另議長罷免投票的選務工作是由金門縣議會辦理，後續也將與議會保持密切聯繫，使相關工作合法合規完