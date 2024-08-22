鴻海擴大全球佈局！砸268億元增資美墨印歐子公司　強化4大業務

我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻海21日晚間連續發布集團增資重大訊息，分別針對美國、墨西哥、印度、歐洲等4個海外廠區的雲端、AI伺服器、智慧型手機、車用等4項業務展開強化，運用長期投資以因應集團未來業務發展需要，至於增資金額則是合計為267.46億元。根據鴻海公告，此次投資金額最高為美國，經子公司Cloud Network Technology USA Inc.向美國廠Foxconn Assembly LLC.股權增資2.53億美元（約新台幣80.81億元）。其次是鴻海代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.向工業富聯墨西哥廠S. DE R.L. DE C.V.增資2.412億美元（約新台幣77.04億元）。此2筆鉅額主要是聚焦雲端及AI伺服器業務。外界推測，鴻海集團在北美有3個地方生產AI伺服器，分別是墨西哥、美國威斯康辛州、美國德州，其中，德州將逐步成為鴻海Ai伺服器生產重鎮之一。另增資墨西哥，據悉是預計規劃為海外首個GB200伺服器生產線，目前墨西哥廠已開始生產AI伺服器，最快第3季開始小量生產GB200伺服器。同時，鴻海加強歐洲佈局，鴻海代子公司Foxconn Interconnect Technology Limited公告，取得Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd等1.8億歐元（約新台幣64.133億元）資金，向鴻騰精密德國廠Voltaira AutoKabel Gruppe GmbH注資，以供發展車用。另針對印度，藉由新加坡子公司Foxconn Singapore Pte Ltd挹注印度廠Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited共1.44億美元（約新台幣45.96億元）。外界推測，今年是蘋果首度將AI應用放在最新的iPhone 16 Pro系列上，因此增資印度是鎖定智慧型手機產線。