央行總裁罕見提及次貸風暴！次貸風暴是什麼？有什麼影響？

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近年來台灣房市越來越熱絡，自從祭出新青安政策後，房價更是一去不復返。央行也不斷祭出管制措施，房市反倒沒有降溫，反而越來越熱。上週，央行總裁楊金龍談大型銀行的總經理，罕見提及美國次貸風暴，示警各銀行要對房貸戶未來的收支，進行非常謹慎的評估，並嚴格管控房貸餘額。為鼓勵自住、協助青年購屋，政府於2010年開辦「青年安心成家購屋優惠貸款」，不過也出現許多投資客、人頭戶及貸後轉租等情形，房價越炒越高，房市也越來越熱絡。而政府為了抑制高房價，從2020年12月以來，央行展開新一輪的房市信用管制，2022年後更調高利率、存準率，不斷緊縮資金，但現況卻是，房市不僅沒降溫，還越來越熱。政府也開始把目光轉向青安貸款，認為投資客、人頭戶及貸後轉租也是炒房價的原因之一，為了防止投資行為，在今年6月行政院院會通過新青安貸款精進措施。央行也開始有動作，不斷約談國內各家銀行「喝咖啡」，此外，也有媒體指出，央行總裁楊金龍上週約談大型銀行的總經理，罕見提及美國次貸風暴，示警各銀行要對房貸戶未來的收支，進行非常謹慎的評估，並嚴格管控房貸餘額。這也點出了市場一項疑慮，就是現在的房市問題到後來會不會演變成台灣版次貸風暴？雖然許多專家認為不太可能，不過這樣的聲音層出不窮，那麼美國次貸風暴又是什麼呢？次貸危機，全名次級房屋借貸危機，是由美國國內抵押貸款違約和法拍屋急劇增加，所引發的金融危機，當時甚至影響到全球各地銀行與金融市場。2000年代由於美國聯邦準備銀行長期實施通膨政策，使不動產的熱潮不斷升溫，許多低收入階層紛紛辦理房屋貸款來購置不動產。2000年代也才剛發生了網路泡沫，也因此美國聯邦準備銀行對於「泡沫」非常敏感，也因此在2004年6月之後開始緩慢的調升銀行利率，2004年到2006年美國聯邦準備銀行將利率從原本的1%調高到5.25%，卻沒有有效抑制房市熱度。在這之後，民眾可以輕易借貸到購買房屋的資金，之後再透過轉賣房屋賺取利益，因此也產生過熱的現象，特別是針對低所得階層的「次級貸款」（次級房貸），完全不考慮借貸者的償還能力就大量放款。次級貸款就是針對償還能力低的人，以房屋做擔保收取高額利息的貸款，主要是指房屋貸款。當時的金融業者完全沒有考慮到借貸者的償還能力，不斷推動次級房貸，再把極有可能變成呆帳的貸款轉賣給投資銀行。投資銀行將個別的房屋貸款混合並進行分割，再結合國債等穩定的債券，包裝組合成不動產抵押貸款證券（MBS）。當時MBS也逐漸銷售到全世界，也因此讓美國次級房貸的威力擴散到全世界。到了2007年美國高利率的次級房貸開始出現呆帳，投資人嗅到這些風波也開始出脫自己手上的證券，也引發證券的泡沫危機，並且擴散到全世界。當時全球交易陷入混亂，到了2008年就出現雷曼兄弟破產事件，當時美國排名第四的投行雷曼兄弟負債高達6000億美元（約19.2兆新台幣）。這場風暴由房地產市場蔓延到信貸市場，許多金融機構和他們的客戶損失慘重，進而演變為全球性金融危機，成為了21世紀初世界經濟大衰退的一個重要部分，也因此引發2008年金融海嘯。