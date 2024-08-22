柯文哲逼黃珊珊辭立委？吳怡萱稱子虛烏有　證實重找第三方簽證

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案持續查帳，時任競辦總幹事黃珊珊仍扛善後小組責任，引發基層不滿。媒體今（22）日報導，柯文哲曾問黃珊珊要不要辭立委？卻遭回絕。對此，民眾黨發言人吳怡萱回應，從來沒聽過柯要黃珊珊辭立委的事情，報導「子虛烏有」；不過，她也證實查帳完畢後會重新找公正第三方簽證，但沒有刻意排除黃珊珊。民眾黨發言人吳怡萱今天在黨部樓下受訪時，被問到媒體報導民眾黨會找第三方查帳平台，並點名前秘書長謝立功、前立委張其祿跟陳琬惠等人，似乎有意排除黃珊珊。吳怡萱則澄清，黃珊珊仍負責善後小組的查帳工作，查帳完成後，本來就會重新找公正第三方簽證；至於外界點名的查帳人員她並未聽說有在查證人員名單內。吳怡萱強調，「本來就應該要有第三方的簽證，這是本來就應該要做的。」至於媒體報導，黨主席柯文哲曾問黃珊珊「外界覺得妳該辭立委，妳怎麼看？」但黃珊珊卻反問「我為什麼要辭？」結果不了了之。吳怡萱對此回應，她從未聽過此事，但她查問過也沒有這件事，「可能是報導自己揣測，子虛烏有。」至於有前黨員透露，2019年民眾黨創立時，柯文哲找來台北市主計處長梁秀菊出任黨部財務長，但因把關帳目嚴謹，被抱怨拿錢不易，而被排除在2024總統大選競選總部財務部門。吳怡萱則強調，「這個有點誇大解釋」，大選時還有黨務要進行，工作繁重，需要分工很合理。吳怡萱強調，梁秀菊在選舉期間還是有協助組織跟地方黨部的財務運作，無需擴大解釋。