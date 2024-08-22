珊珊颱風撲日本！大台北防午後雷陣雨　氣象署：週末後雨越下越多

今（22）日是24節氣「處暑」，中央氣象署表示，台灣各地上午高溫炎熱，大台北、東北部、山區會有午後雷陣雨，明（23）日至週末水氣增多，下週一（8/26）低壓帶影響，台灣受到降雨影響的範圍會越來越廣；此外，珊珊颱風（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）路徑正往日本移動，下週前往日本要特別留意天氣動態。
氣象署預報員徐仲毅指出，今天各地高溫都可以來到攝氏32至35度，大台北、花東可能飆破攝氏36度，中午過後的雷陣雨將集中在大台北、東北部和各地山區，且要留意局部較大雨勢。
明天開始到週日（8/25）水氣增多，午後雷陣雨雖然還是以山區為主，但會擴及到西半部平地，且同樣有局部較大雨勢發生機率；氣溫則一樣較為悶熱，大台北、花東、西南部內陸要留意攝氏36度以上氣溫。
徐仲毅說明，下週一起天氣變化較大，由於太平洋高壓減弱、台灣東方低壓帶靠近，整體環境變得不穩定，午後雷陣雨區域較廣，各地可能有局部性大雨，中南部不只在午後有雨勢，清晨至上午也會下起局部短暫陣雨，目前預估一直到下週三（8/28），都會維持類似天氣型態。
而今天凌晨2時生成的珊珊颱風，徐仲毅提及，珊珊颱風路徑往日本，有增強成中颱的空間，對台灣無威脅，影響日本時間點大概在下週，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，珊珊颱風預估會直撲「關西、四國一帶」，台灣民眾有旅日規劃，一定要注意。
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明天開始到週日（8/25）水氣增多，午後雷陣雨雖然還是以山區為主，但會擴及到西半部平地，且同樣有局部較大雨勢發生機率；氣溫則一樣較為悶熱，大台北、花東、西南部內陸要留意攝氏36度以上氣溫。
徐仲毅說明，下週一起天氣變化較大，由於太平洋高壓減弱、台灣東方低壓帶靠近，整體環境變得不穩定，午後雷陣雨區域較廣，各地可能有局部性大雨，中南部不只在午後有雨勢，清晨至上午也會下起局部短暫陣雨，目前預估一直到下週三（8/28），都會維持類似天氣型態。
而今天凌晨2時生成的珊珊颱風，徐仲毅提及，珊珊颱風路徑往日本，有增強成中颱的空間，對台灣無威脅，影響日本時間點大概在下週，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，珊珊颱風預估會直撲「關西、四國一帶」，台灣民眾有旅日規劃，一定要注意。