權值股無力！台積電下跌5元　台股午盤跌68點、櫃買指數逆勢走高

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會昨日公布會議紀要，多數官員認為9月降息是合適的，激勵美國股市昨（21）日全數走高，其中費半指數上漲逾1%，也激勵台北股市今（22）日小開高，開盤上漲16.7點、來到22237.89點，不過在權值股無力之下，盤中跳水翻黑，最低來到22113.54點，下跌124.35點，午盤下跌68.06點或0.31%，來到22169.83點。大盤盤中跳水翻黑，中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開高走高，最高來到270.61點，午盤上漲2.16點或0.8%，來到270.54點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：錸德、中信金、擎亞、訊舟、永豐金；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、精材、亞力、世芯-KY。權值股跌多漲少，權王台積電開盤在平盤，盤中最高上漲6元、來到964元，不過隨後跳水翻黑，午盤下跌4元或0.42%，來到954元；鴻海開盤上漲0.5元、來到184元，隨後也同步跳水翻黑，午盤下跌3元或1.63%，來到180.5元；只有聯發科力守紅盤，開盤上漲10元、來到1230元，最高來到1240元、上漲20元，午盤上漲5元或0.41%，來到1225元。