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珊珊颱風路徑很危險！專家估下週直撲日本　「2地區」首當其衝

記者張志浩／綜合報導

▲今年第10號颱風「珊珊」路徑往北朝日本前進，預計下星期初會「直撲關西、四國」一帶。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
▲今年第10號颱風「珊珊」路徑往北朝日本前進，預計下星期初會「直撲關西、四國」一帶。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
今（22）日凌晨2時，今年第10號颱風「珊珊」（Shanshan香港命名，原意為女孩名）在台灣東方遠海生成，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，珊珊颱風路徑往北朝日本前進，預計下星期初會「直撲關西、四國」一帶，有旅日規劃的民眾，請留意當地天氣和相關航班資訊。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「珊珊颱風正式形成，預計下星期初直撲關西、四國一帶，跟台灣關係不大。台灣這邊暫時平靜，不會有颱風叨擾，仍然會是天氣熱，偶有午後雷雨型態。」

▲今天凌晨2時生成的珊珊颱風，路徑往日本，有增強成中颱的空間。（圖／中央氣象署）
▲今天凌晨2時生成的珊珊颱風，路徑往日本，有增強成中颱的空間。（圖／中央氣象署）
中央氣象署預報員徐仲則說明，珊珊颱風路徑往日本，有增強成中颱的空間，對台灣無威脅，影響日本時間點大概在下週，目前正在鵝鑾鼻東南東方2290公里的海面上，近似滯留後，向北北西緩慢進行，中心附近最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑100公里。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則提及，未來10天，菲律賓東方外海至南海一帶，並沒有明顯「熱帶擾動」發展跡象，預估9月中旬起，環境有利颱風生成並持續至10月，短期氣候趨勢預測顯示，9月5日前，台灣降雨偏少機率高，9月中旬起台中以北降雨轉偏多的趨勢。

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