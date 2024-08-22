巷仔內／新青安「提油救火」　央行總裁楊金龍只能亡羊補牢

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新青安貸款帶動民眾買房熱潮，房價持續走高，銀行房貸滿水位，為避免違規，銀行祭出限貸令、延後撥款，甚至調高利率，市場尤其房地產相關業者要求放寬規定聲音四起。不過，金管會先前表示不打算調整規定，央行總裁楊金龍喝銀行「喝咖啡」，結果要求大家自主控管不動產貸款總額，打炒房力道未因此縮手。其實，新青安貸款的推出，財政部原本是因應央行升息，希望減輕首購族買房壓力，沒想到「提油救火」，政府打炒房，房價卻越打越高，還波及真正有貸款需求的首購、換屋族，也讓財政部、央行陷入兩難，新青安政策難收回，央行總裁楊金龍只能亡羊補牢，要銀行以「次貸風暴」為鑑，加強銀行不動產放款總量管制。不過，新青安當初推出就引起不少質疑，即便是因應央行升息，怕年輕人買房負擔加重，不僅補貼利息，貸款條件也大幅放寬，包括提高額度、貸款年限與拉長寬限期，也吸引民眾尤其年輕人搶買房、辦貸款，亦衍生出人頭戶、轉租等問題，結果政府打炒房，房價卻越打越高，尤其還鼓勵大家尤其收入不高的年輕人在高房價買房，新青安更被視為這波助漲房價的幫兇，也讓財政部開始展開查核，並已揪出轉租、人頭戶案件共1575件。只是，現在問題恐怕已不是轉租、人頭戶的問題，房價越炒越高，房市交易熱絡，銀行不動產融資接近滿水位。根據銀行法72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30%，這還包括新青安房貸的部分，銀行為避免違規挨罰，大概達到28%就是警戒線，就會開始暫緩甚至暫停收件，加上財政部要求加強查核，銀行不動產貸款轉趨保守。因此，傳出銀行限貸、延後撥款，甚至提高房貸利率，就是要「以價制量」，卻也波及無辜，尤其中壯年的換屋族及非新青安的首購族貸款無門，甚至2、3年前買預售屋的人，今年底要交屋，建商也通知合作的銀行不收件，要他們自己找銀行辦房貸，也面臨若無法如期交屋，恐要支付違約金等情事，房地產業者也不斷發聲要政府面對這問題。目前金管會並不打算修改銀行法規定，央行總裁楊金龍邀34家銀行「喝咖啡」也沒鬆手打算，還要求各銀行在不影響無自用住宅民眾購屋及業者推動都市更新、危老重建所需資金之前提下自主管理不動產貸款總量，共同改善信用資源過度集中不動產貸款情形，並在9月6日前研提具體量化改善方案，甚至楊金龍在與銀行座談時，更以美國「次貸風暴」示警，要各銀行要謹慎評估，並嚴格管控房貸餘額，管控銀行不動產放款總量，銀行要想多放款就得增加其他放款，才能把分母做大，比重降低。央行業務局長潘榮耀在記者會上也明白指出，去年下半年起，房市交易擴增，房價走高，帶動銀行購置住宅貸款年增率上升，今年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率，也就是不動產貸款集中度升為37.4%，接近歷史高點的37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。央行認為，信用資源若過度集中不動產市場，將排擠生產事業實質投資所需資金，不利經濟永續發展，銀行基於社會責任，應引導信用資源合理配置，勿助長炒房、炒地，推升房價不合理上漲。不只央行發現房市的不正常，銀行高層也早已看到，認為現在年輕人買房陷入迷思，認為買預售屋2、3年才交屋，加上房貸又有寬限期，房貸負擔金額很少，其實，房貸負擔能力要把本金及利息都算進去，房貸支出不要超過家庭收入1/3，但目前很多人都超過了。尤其負擔可說是20、30年，有的甚至為減輕負擔貸到40年，每月都要支付這筆房貸，影響深遠，一旦房貸負不出來，即便可以賣掉，也不見得穩賺不賠，尤其在高房價買入更難說，一旦繳不出房貸，不僅面臨信用破產，銀行也得處理這些房子，避免變呆帳。相信。這也是央行最擔心的地方，就怕美國次貸風暴發生在台灣，當初美國就是因抵押貸款違約和法拍屋急劇增加，引發金融危機，因此，央行才希望銀行放款要風散風險，不要過度集中在不動產貸款。央行目前已祭出6波打炒房措施，但今年6月第6波房市管控措施，只針對8縣市限縮房貸成數至6成，被認為打炒房力道不如預期，針對這波房價飆漲的幫兇新青安也沒有任何因應措施，第6波只針對第2戶，對以首購為主的新青安根本沒影響，當時央行總裁楊金龍還說：「這是財政部的職責，央行不會越俎代庖。」如今看來，對於新青安貸款財政部沒有打算喊停，畢竟喊停也會被認為是坦承政策思考不周，但面對新安青「提油救火」，房市火勢越燒越大，甚至已波及到無辜者，央行也怕6波房市管控措施付之一炬，效果大打折扣，現在該思考的是如何讓在「打炒房」同時，又不波及無辜有真正房貸需求的民眾，並讓房市可以「軟著陸」，這恐怕不只是央行的責任，中央政府更應好好思考正視這問題。