限5天！7-11汽水、泡麵狂刷一排買1送1　萊爾富餅乾直接跳樓3折

🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！暑假倒數、準備開學，7-11這周暫停「超值五六日」，不過推出更狂的開學季活動，8月23日至25日限時3天，指定支付消費滿222元現折22元，並加碼一系列買一送一。
換算平均價格來看，果漾蘋果蘇打飲料18元、生活泡沫綠茶13元、UNI FIT運動飲料15元、味味一品麻辣臭豆腐麵30元、十全果醋15元、老協珍人蔘精40元，以及夏天最愛的哈根達斯買10送10。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是8月21日至8月25日，買一送一商品包括農心香辣雞肉辛拉麵平均30元、家樂氏纖穀脆平均30元、UCC職人冰咖啡50元、鱈魚杏仁脆片25元、妮維雅止汗爽身乳膏Pro平均125元，以及星太郎點心麵買3送3、平均單包20元。
「全家康康5」每周五六日登場，精選5樣好康商品最低5折起，8月23日至8月25日限時三天，全家霜淇淋買一送一回歸，不限口味每支平均25元，還有杜老爺淇淋巧酥甜筒平均23元、味丹竹炭水700ml平均10元、黑松茶花一番煎茶平均13元、多喝水礦物質強氣泡水平均15元。
🟡萊爾富
門市8月21日至8月25日推出「限時殺5日」優惠活動，本周DM共8款商品促銷，其中半數都是買一送一，包括波蜜亮妍紅烏龍茶平均18元、家樂氏纖穀脆平均30元、Gery厚醬起司蘇打餅平均25元、農心海鮮烏龍麵平均25元。
不只如此，最大亮點則是Kitkat草莓威化餅分享包，原先一大包要159元，限時祭出特價49元，相當於3.1折，比買一送一更便宜。靠得住抑菌好眠褲原價118元、特價39元，約是3.3折，也相當划算。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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