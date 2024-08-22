限5天！7-11汽水、泡麵狂刷一排買1送1　萊爾富餅乾直接跳樓3折

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▲7-11本周主推開學季活動，指定支付滿222元現折22元，並祭出一系列買一送一。（圖／業者提供、記者整理）

▲全家會員優惠是8月21日至8月25日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」自8月23日至8月25日限時三天。（圖／業者提供）

▲萊爾富8月21日至8月25日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！暑假倒數、準備開學，7-11這周暫停「超值五六日」，不過推出更狂的開學季活動，8月23日至25日限時3天，指定支付消費滿222元現折22元，並加碼一系列買一送一。換算平均價格來看，全家會員優惠是8月21日至8月25日，「全家康康5」每周五六日登場，精選5樣好康商品最低5折起，8月23日至8月25日限時三天，門市8月21日至8月25日推出「限時殺5日」優惠活動，本周DM共8款商品促銷，其中半數都是買一送一，包括波蜜亮妍紅烏龍茶平均18元、家樂氏纖穀脆平均30元、Gery厚醬起司蘇打餅平均25元、農心海鮮烏龍麵平均25元。不只如此，靠得住抑菌好眠褲原價118元、特價39元，約是3.3折，也相當划算。