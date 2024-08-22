歐普拉全代會力挺賀錦麗！籲選民為自由投票　再提貓姑婆批范斯

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▲川普副手范斯（J.D. Vance）曾批評賀錦麗是「不生孩子的貓姑婆（cat ladies）」，質疑沒有小孩的人不適合當總統。（圖／美聯社／達志影像）

民主黨全國代表大會正在芝加哥舉行，知名媒體人歐普拉（Oprah Winfrey）在全代會第3天上台演講力挺賀錦麗（Kamala Harris），並強調「自由不是免費的」，呼籲選民在11月為自由投票，同時歐普拉也再度提到范斯（JD Vance）爭議的「貓姑婆（cat lady）」言論，狠酸川普（Donald Trump）與范斯。綜合外媒報導，歐普拉表示這次美國大選關於自由，「有些人想讓你相信書籍是危險的，突擊步槍是安全的」、「因為想要統治你而故意嚇唬你」，歐普拉強調只要人們團結、國家就不會被擊垮，但自由也不是免費的，想要獲得自由就需要不斷地致力於在民主政治上艱苦工作。歐普拉也談到賀錦麗母親戈巴蘭（Shyamala Gopalan）來自印度的背景，大讚這就是「美國最好的一面」，認為這些充滿活力的移民家庭，從小就賦予子女挑戰上層人士以及追求正義和自由的熱情，不論來自哪裡，美國人都能善待彼此。歐普拉接著藉機大酸范斯，表示如果鄰居房子著火，無論屋主的種族或信仰或是他投給哪個政黨，「我們都會盡其所能來救人」，假如鄰居恰好是一位「沒有孩子的貓姑婆，那我們也會盡力救出那隻貓」。歐普拉最後高呼「我們不會回去」的口號，這是賀錦麗陣營用來鼓舞民眾拒絕川普的標語，並向目前仍未決定要投給誰的獨立選民喊話，「請選擇常識而不是無稽之談，選擇對憲法忠誠而不是對個人忠誠」，歐普拉強調用常識判斷就知道，賀錦麗能帶來正派和尊重，而川普帶來的是憤世嫉俗和報復。