台灣職籃比照職棒設立「防賭基金信託」？張承中、曾文鼎給出看法

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▲關於以比照職棒設立「球員防賭基金信託」來防範運動賽事簽賭、打假球，建構防賭法制機制是否可行方面？中華籃協副秘書長張承中和台北市職業籃球員職業工會理事長曾文鼎都認為這件事不容易，可能需要外界一些幫助，或是在一些方面做出調整，才會比較好推動。（圖／記者黃建霖攝）

國內職籃近期爆出施顏宗涉賭案件，職業賽事防賭的問題又再次受到討論。今（22）日在財團法人國家政策研究基金會舉辦的《奧運之後，我們能為運動員做什麼？》座談會上，針對三項議題做出討論。其中關於以比照職棒設立「球員防賭基金信託」來防範運動賽事簽賭、打假球，建構防賭法制機制是否可行方面？中華籃協副秘書長張承中和台北市職業籃球員職業工會理事長曾文鼎都認為這件事不容易，可能需要外界一些幫助，或是在一些方面做出調整，才會比較好推動。1. 職業運動員養成不易，自聘防護員或訓練師，甚或購買運動傷害保險皆 是必要支出，應否比照「名模條款」給予所得稅扣減？2.「職棒球員防賭基金信託」行之有年，對防範運動賽事簽賭、打假球頗 有成效，如作為建構體育賽事防賭法制機制是否可行？3. 當體育署即將升格體育部之際，除進行組織調整外，如何健全國內競技 運動環境，在體育政策及修法方面有何建議？張承中今天在進入正題前感嘆，日本在本屆巴黎奧運差點打贏法國，2013年他和曾文鼎一起參加亞錦賽，那屆比賽我國還贏日本6分，「那場球大家反應不大，之後贏中國大陸國內才感到震驚。」如今中華籃球已經遠遠落後日本，台灣籃球需要直面問題，做出檢討和解決。對此張承中表示，關於「名模條款」自己非常支持，也認為非常合理，「職業籃球員也是明星，籃球員到一個等級後想要成績更好，季後一定要針對自己狀況進行調整，需要營養、器材、專業人士去幫助他，這是要有好成績必要的付出，如果名模條款可以扣減會有幫助，但這需要財政部幫助，可能還要抗爭好幾年。」近期職籃球員涉賭的情況時有耳聞，關於防賭的措施也被外界所重視，張承中認為職籃要比照職棒設立「防賭基金信託」不容易，畢竟要球員從口袋中拿錢拿出來信託，使用他們的簽約金或薪水，光這一點就知道不簡單。「職棒是因為已經發生好幾次了，球員自己嚇到，意識到如果不配合整個環境都要垮了。」張承中說，自己認為職籃現階段要球員同意先拿一筆錢出來信託，可能不簡單，但如果能從立法角度設計一些機制，給球團壓力或獎勵，讓球團得從合約上要求球員，可能有機會。而職籃工會理事長曾文鼎對於比照職棒設立「球員防賭基金信託」這件事，也認為有很多方面還需要去討論，「我每年都匯一筆錢進去，沒有任何利息，但有管理費，打得越久、放得越久，被扣的管理費就越多。等到我退休，沒有打假球，（把錢領回來時）可能我領到的錢比之前還少。所以現在年輕的棒球選手——沒經歷過去假球風暴——對於這個（信託）的意願降低。」曾文鼎建議，如今運彩有開盤，增加了籃球員在這方面的風險，那麼是不是能透過運彩撥一些回饋金，這樣或許可以提升年輕球員意願，在這一塊共同去做一些加強和努力。至於最後關於體育部的討論，張承中認為這是一個可以完美解決前兩點問題的題綱，張承中以近期籃球圈討論火熱的「台灣第3位歸化球員」為例，高柏鎧目前已經和籃協簽約，但牽涉到國籍法和高專歸化配套問題，而還不確定能否在年底的亞洲盃資格賽第二階段上出賽，還是未知。「他中文名字都選好了再等我們。但現在要求他做中文考試，實務上非常困難，體育署沒有很多決策權，要上報教育部，教育部又需要全面考量；關於國籍問題，則是牽涉到內政部，那考量又更多。」目前國內外國高專人才申請歸化居留已將年限放寬至2年，高柏鎧已經符合資格，但由於高專並非完全為籃球員而開，人選上還需要通過語文測試，或是要進行一定時數的課程，這對目前高柏鎧的情況來說都有些困難。張承中的意見，可以他開頭的話作為總結：「隔行如隔山，（成立體育部）可以減少很多中間的協調，針對稅務和防賭，以及推動很多事情應該是有幫助的。」