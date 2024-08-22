明年度中央政府總預算歲入、歲出破3兆　社福佔比最高　

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▲行政院會通過中央政府總預算案，歲出方面以社會福利支出8310億元，占 26.5%居於首位。（圖／行政院提供）

行政院會今（22）日通過「114年度中央政府總預算案」，其中歲入共編列3兆1534億元，較今年度增加4282億元， 約增15.7%；歲出共編列3兆1325億元，較今年度增加2806億元，約增9.8%。歲出部分中，以社會福利支出8310億元，占 26.5%居於首位，其次為教育科學文化支出編列6050億元。而總預算歲入歲出相抵賸餘209億元，總預算債務舉借706億元（占總預算歲出2.3%），連同特別預算1607億元，合共2313億元，占整體歲出總額6.9%（上限15%），預估明年底累計債務未償餘額6兆8098億元。關於114年度中央政府總預算案，主計總處表示，歲入共編列3兆1534億元，較今年度增加4282億元， 約增15.7%；歲出共編列3兆1325億元，較今年度增加2806億元，約增9.8%。總預算歲入歲出相抵賸餘209億元，支應債務還本1415億元（占稅課收入5.1%）後，尚須融資調度財源為1206億元，以舉借債務706億元及移用以前年度歲計賸餘500億元支應。總預算債務舉借706億元（占總預算歲出2.3%），連同特別預算1607億元，合共2313億元，占整體歲出總額6.9%（上限15%）。預估明年底累計債務未償餘額6兆8098億元。歲入來源別情形，稅課收入編列2兆7740億元，占88%；營業盈餘及事業收入編列2558億元，占8.1%；財產收入編列297億元，占0.9%；規費、罰賠款及其他收入編列939億元，占3%。歲出政事別情形，各項政事支出中以社會福利支出編列8310億元，占 26.5%居首位；教育科學文化支出編列6050億元，占19.3%居第2位；經濟發展支出編列5386億元，占17.2%，居第3位;國防支出編列 4674億元，占14.9%，居第4位。此外中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編列情形，歲出計編列703億元，包括軌道建設57億元、水環境建設218億元、綠能建設32億元、數位建設124億元、城鄉建設 221億元、因應少子化友善育兒空間建設5億元、食品安全建設13億元及人才培育促進就業建設33億元，以上歲出所需財源703億元，全數以舉借債務支應。