川普稱台灣距美國太遠！前副手轟視野狹隘：這對超級強國算什麼？

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美國前總統、共和黨總統參選人川普6月接受彭博專訪時，曾批台灣搶走美國晶片事業，應交給美國保護費，還稱台灣與美國距離遠，要協防台灣高度困難。不過，曾任川普任內副手的前副總統彭斯（Mike Pence）及共和黨大老佛訥（Ed Feulner）聯手反駁此說法，痛批川普視野太狹隘，強調台灣不能淪陷。彭斯及美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）創辦人佛訥以「我們不能向孤立主義者屈服。台灣絕不能淪陷」為題，投書華盛頓郵報（Washington Post）。兩人在投書提到，「我們的領導人體認到，台灣是共產黨擴大在地區影響力的重要屏障，兩黨領導人也認知到，拋棄台灣並允許它落入中國共產黨手中不僅背棄了我們的價值觀，同時也危及到美國及自由世界的安全與繁榮，」兩人在文章裡說，就在中國領導人習近平公開他併吞台灣的意圖時，共和黨內正出現一股令人不安的新孤立主義，主張美國背棄台灣及其他盟友，並直指川普最近在彭博新聞社(Bloomberg News)專訪中的說法正是典型的這種看法，並痛批這反映出一種對美國在世界上扮演角色的危險狹隘理解，以及未考慮美國若不與世界接觸的深遠後果的無知想法。彭斯在投書中強調，美國是全世界唯一真正的超級大國，完全有能力在地球上任何一個角落投射兵力，「距離對我們捍衛美國利益完全不是問題」，他們也一致認為，中國併吞台灣除了將取得對全球半導體供應的控制，並為全球經濟帶來風險，最令人擔憂的是一旦台灣淪陷，有可能觸發新的核武競賽，因為許多國家都會對中國的侵略感到擔憂，對美國的嚇阻不再有信心。兩人帶頭喊話，美國應堅定保衛台灣立場，不能被那些孤立主義者帶入歧途。