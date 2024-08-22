前瞻第5期703億全舉債支應　城鄉建設221億最大筆

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行政院會今（22）日通過「114年度中央政府總預算案」，其中歲入共編列3兆1534億元，較今年度增加4282億元， 約增15.7%；歲出共編列3兆1325億元，較今年度增加2806億元，約增9.8%。歲出部分中，以社會福利支出8310億元，占 26.5%居於首位。而前瞻基礎建設計畫第5期預算案，編列703億元，其中以城鄉建設 221億元與水環境建設218億元，佔比最高，而所需財源703 億元，全數以舉借債務支應。行政院會今日通過「114年度中央政府總預算案」，其中歲入共編列3兆1534億元，較今年度增加4282億元， 約增15.7%；歲出共編列3兆1325億元，較今年度增加2806億元，約增9.8%。歲出部分中，以社會福利支出8310億元，占 26.5%居於首位。在前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編列情形，歲出計編列703億元，依序為城鄉建設221億元、水環境建設218億元、數位建設123億元、軌道建設57億元、綠能建設31億元，另因應少子化友善育兒空間建設5億元、食品安全建設13億元及人才培育促進就業建設33億元，以上歲出所需財源703億元，全數以舉借債務支應。