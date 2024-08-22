名家論壇》賈程年／誰讓柯文哲變成柯文哲

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨政治獻金假帳風波、陳佩琪人頭公司爭議、京華城容積放寬疑雲，這幾天圍繞著柯文哲的醜聞依舊佔據媒體版面，有如政治肥皂劇一般的場景天天上演，別說民眾看膩了，就連記者也都寫煩了。只不過，柯文哲一方似乎沒有要罷休，陳智菡天天跟名嘴互槓、陳佩琪頻頻PO文，「看房有錯嗎？」「小孩都到國外，我找事情做有錯嗎？」歹戲拖棚，觀眾想轉台都難。這社會難道沒有其他更重要的國家大事？國際上難道沒有更應該讓大家知道的新聞？當然有。但新聞台一轉開都是柯文哲、黃珊珊、陳佩琪的新聞；晚上政論節目全都在討論作假帳、看豪宅、跟黃珊珊到底辭不辭立委。一時之間，質疑民眾黨成了藍綠最大共識。可見大家對柯文哲及黃珊珊意見真的很多，也有很多怨氣。這是因為愛之深、責之切嗎？多少小草們曾經將理念與抱負寄望在柯文哲身上，出錢出力，希望可以「把國家還給你」，結果國家沒有還給你，你卻把財產給了柯文哲。看到動輒百萬、千萬的經費，至今下落不明，或遭到挪用，黨中央不是模糊以對，就是匆匆帶過，志工、黨工紛紛失望跳船。又或者因為黃珊珊破壞了藍白合，導致總統大選沒有辦法政黨輪替，不滿的支持者事後報鳥鼠仔冤？我想這固然有些許情緒在裡面，但追根究柢問題還是出在於民眾黨本身對財務金流交代不清以及柯文哲在市府期間的種種弊端，只是剛巧在選後一起爆發出來。大家都在問民眾黨怎麼了，問柯文哲怎麼了。我要說的是柯文哲一直都是這樣，從來沒變過，只是過去的柯文哲有民進黨在護著，擋在他前面替他圍事，從競選幕僚、幹部、市府官員全都是民進黨職，只是為了選舉要搶回台北市長寶座，最後也確實被他拿下了。然而，被民進黨包圍著的柯文哲本性漸露，因為他我行我素、隨便亂講話都有人罩著，接見重要外賓時失言、談到女性議題時失言、面對議員質詢時也失言，但他依舊無所謂，甚至連輿論、媒體都站在他這邊。無形中，讓自大、自負且目中無人的柯文哲持續做大。回顧柯文哲市長任內的弊端，不難看出柯文哲完全沒有領導能力，同時在處理金錢上更是毫無規矩跟紀律。還記得他剛選上第一任台北市長，就對外說要將勝選後的2500多萬元選舉補助款，捐五百萬給台大醫院MG149帳戶，另外拿一千萬償還清父親借款房貸。當時柯文哲就被轟，補助款是人民的納稅錢，應該拿來做公益，怎麼會去還柯文哲自己家裡的房貸？更不用說後來編市府預算行銷228民眾黨「一日北高」活動，公私不分，莫此為甚。而這次出問題之一的競辦財務長李文宗也早就有跡可循，柯文哲用人唯親、酬庸的狀況早就被看出。當年市府的六大公司高層人事，全都是柯家軍，要不就是柯文哲的同學朋友，當時李文宗擔任北捷董事長就被質疑沒專業，坐擁高薪。北市府儼然柯家班，很多市府員工私下講柯文哲「早晚會出事」，果然一語成讖。潮水退了，就知道誰沒穿褲子，但柯文哲是一路走來，始終如一，一直都沒穿。之前沒事，不代表現在不會有事。歷經了兩任市長、又選了一次總統，政治獻金的錢比起市長選舉是多了好幾倍，金錢的誘惑之大，讓柯文哲與他的好友們陷入了有史以來最大的危機。與其說誰讓柯文哲變成這樣，或許早在一開始就知道，柯文哲就是這樣的人，只是政治人物彼此各有盤算，睜一隻眼閉一隻眼，走到現在是應該做個了結了。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com