大家都在等黃仁勳！這群台中孩子不僅獨享簽名　還在輝達大廳練球

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▲忙碌的黃仁勳在輝達公司大廳和孩子們投球、接球。（圖／翻攝王立任臉書，2024.08.22）

▲陪小球員到舊金山移地訓練的王立任，拿著簽名球與輝達執行長黃仁勳合照。（圖／翻攝王立任臉書，2024.08.22）

先前傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳可能來台出席機器人展，正當大家等著他再來台灣，卻極可能失望的同時，有一群台中的孩子卻幸運與黃仁勳合照，還意外的每個人都獲得簽名球！陪台中市北勢國中棒球隊到美國移地訓練的市議員王立任，昨天在臉書興奮的說，參觀輝達時大家都沒帶要簽名的東西，剛好禮物袋裡有一顆棒球，黃仁勳把每個人的球都簽完，還和隊長在大廳傳接球，讓大家興奮不已。機器人與智慧自動化展等9項大展昨（21）日在南港展覽館登場，會前傳出黃仁勳可能以私人身分現身會場，相關新聞炒得沸沸揚揚，但最新消息指出，黃仁勳目前還在美國加州，應該是趕不回台灣參加。然而台中市議員王立任卻在臉書秀出與黃仁勳的合照，令眾人大感驚訝，原來他陪著北勢國中棒球隊小球員們到美國舊金山移地訓練，眾人被安排參觀輝達，幸運獲黃仁勳接見，「真是收穫滿滿的一天」！王立任在臉書透露，公司聯絡人原本說黃仁勳今天很忙，只拍團體照不簽名，結果黃仁勳拍完照後主動說：「沒有要簽名嗎？」由於大家都沒帶要簽名的東西，只好請他簽在球衣上，恰好公司送的禮物袋裡有一顆棒球，黃仁勳把每個人的球都簽完，不僅和孩子在公司大廳投球、接球，還和孩子們聊聊練球的過程，非常親切。黃仁勳5月在舊金山台灣日擔任開球嘉賓時，獲北美台灣一級棒聯盟告知，今年夏天將接待5支台灣棒球隊來美國，其中4支球隊必須擊敗日本或韓國等強隊，才能參加美國世界錦標賽。黃仁勳聽到後馬上表示，屆時請帶著孩子們來參觀輝達（NVIDIA），「我會親自招待他們，就當他們陪我這個外行的練練球！」事後黃仁勳真的兌現當時承諾，親自招待這3支棒球隊。王立任表示，自己2018年就曾陪台中大仁國小少棒隊到舊金山移地訓練，今年夏天再度促成台中沙鹿北勢國中青少棒隊，願望就是開闊球員的世界觀，同時讓海線的孩子們也能被看見、獲得重視。